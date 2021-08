Sulzbacher Mühlbachstraße wird für 2,1 Millionen Euro saniert

In seiner Sitzung am Donnerstag hat sich der Sulzbacher Gemeinderat auch mit diesen Themen beschäftigt.

Einsatz Hochwassergebiet: Die Feuerwehren aus dem Markt Sulzbach haben sich über das Hilfeleistungskontingent des Landkreises Miltenberg in Rheinland-Pfalz zur Unterstützung der örtlichen Kräfte mit Personal und Gerät beteiligt. Kommandant Thomas Schüßler erläuterte in der Ratssitzung die Schadenslage und die Einsatzerfahrungen. Fünf Tage lang waren elf Sulzbacher Wehrmänner gemeinsam mit Kameraden aus Wörth eingesetzt. Ihr Auftrag war Vermisstensuche auf einem Campingplatz in Müsch, wo die Flutwelle fünf Meter hoch war. In Marienthal mit einer geschätzten Flutwelle von 15 Metern Höhe pumpten sie bei einem Sondereinsatz Keller aus. Im Einsatzort Ahrbrück stand das Wasser sieben Meter über normal. Die Fraktionen beschlossen, ihr Sitzungsgeld den Flutopfern zu spenden. Die Verwaltung rundet den Betrag noch einmal auf.

Hochwasserschutz: Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, bei der Überarbeitung des Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts sowie bei der Ermittlung des Überschwemmungsgebietes für den Sodener Bach Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt zu führen und auf eine zeitliche sowie förderrechtliche Priorisierung hinzuwirken.

Widmung Altenbach: Die Erschließungsarbeiten zur Erweiterung des Gewerbegebietes am Altenbach (Zweiter Bauabschnitt) sind abgeschlossen. Die Verkehrsfreigabe ist am 7. Juni erfolgt. Die neu ausgebaute Verlängerungsstrecke der Straße »Am Altenbach« wurde nun zur Ortsstraße gewidmet.

Kommunaldarlehen: Zur Aufnahme eines Kredites über 2 Millionen Euro wurde die Verwaltung beauftragt, die aktuellen Angebote für eine zehnjährige und eine 20-jährige Zinsbindung einzuholen.

Kinderbetreuung: Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, für die Monate Januar bis Mai 2021 die Beitragsausfälle für den St. Johanniszweigverein in Höhe von 27 285 Euro zu übernehmen. Dies gilt auch für Sulzbacher Kinder, die außerhalb betreut werden.

Corona-Pandemie: Beschlossen wurde die Anschaffung von maximal 52 mobilen Luftreinigungsgeräten für die Herigoyen-Grund- und Mittelschule und die Kinderbetreuungseinrichtungen. Bürgermeister Martin Stock (CSU) betonte, dass dem infektionsschutzgerechten Lüften mit regelmäßigem Stoß- und Querlüften auch im Hinblick auf immer wieder neu auftretende Mutationen des Corona-Virus nach wie vor eine enorme Bedeutung zukomme. Die Geräte, welche die Gemeinde anschaffen will, seien zuwendungsfähig. Die Anschaffungskosten würden bei 52 Geräten rund 250 000 Euro betragen. Die Förderung läge bei 91 000 Euro. Vor der Ausschreibung soll erst noch ein Fachmann zurate gezogen werden, der die Räume noch einmal inspiziert.

Verabschiedung: Verabschiedet wurde der Rektor der Herigoyen-Grund- und Mittelschule, Volker Goebel, der nach 40 Dienstjahren und zuletzt sieben Jahren in Sulzbach in den Ruhestand ging. Der Bürgermeister bezeichnete Goebel als einen Menschen mit Einfühlungsvermögen, Geradlinigkeit und Fachkenntnis, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen konnte. »Volker Goebel hat unsere Schule gelebt«. Goebel betonte in seiner emotionalen Abschiedsrede, dass die Entscheidung, nach Sulzbach zu gehen, richtig gewesen sei. Er sei als skeptischer Niedernberger gekommen und als Freund von Sulzbach gegangen. Nachfolgerin ist ab 1. August Katja Kuhn, die 2009 schon Lehrerin in Sulzbach war und die letzten vier Jahre als Konrektorin in Nilkheim arbeitete.