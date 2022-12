Sulzbacher Krebspatient zu MDR-Spendengala eingeladen

Thomas Röser freut sich darauf, seinem Idol José Carreras zu begegnen

Sulzbach 05.12.2022 - 14:39 Uhr 2 Min.

Thomas Röser und seine Frau Britta aus Sulzbach auf einem vorweihnachtlichen Selfie. Röser ist als Gast zur José Carreras-Spendengala eingeladen.

Auch wenn Röser nicht vor laufender Kamera interviewt wird, freut er sich doch riesig darauf, zusammen mit seiner Frau Britta im Publikum sitzen zu dürfen. Auch ein Fototermin vor der Show mit Gastgeber Carreras ist angekündigt. Dann wird Röser seinem großen Idol ganz nahe sein. »Er gibt mir Kraft, wenn es mir schlechter geht«, sagt Röser. »Ich bewundere ihn schon immer.«

Der Sulzbacher war so wie Carreras an Leukämie erkrankt. Den Kampf gegen den Krebs gewann er - und zwar gleich zweimal. Röser überstand Chemo- und Stammzellentherapie und das, obwohl ihm ein Arzt 2014 gesagt hatte: »Bei Ihnen war es eigentlich schon fünf nach zwölf.« Röser beschäftigt das immer noch. »Was die Krebserkrankung angeht, dürfte ich nicht mehr da sein«, erklärt er nachdenklich.

Probleme mit dem Laufen

Heute geht es ihm »soweit gut«, nur sein Fuß macht ihm Probleme. Der Nerv ist geschädigt, wie ihm ein Arzt mitteilte. Der 52-Jährige führt das auf Nebenwirkungen durch die Behandlungen zurück. Seitdem hat er Probleme mit dem Laufen und Autofahren. »Es gibt Tage, an denen es einem nicht so gut geht. Da denke ich immer: Was hat José Carreras alles schon erreicht? Das musst du auch irgendwie schaffen«, sagt der Sulzbacher.

Er hatte selbstständig Kontakt zur Carreras-Stiftung mit Sitz in München aufgenommen und am Telefon offen über seine Erlebnisse gesprochen. Darauf folgte die Einladung zur Spendengala. »Ich war perplex, sprachlos - und mir fehlen selten die Worte«, sagt Röser mit Augenzwinkern. Laut Infos der Stiftung ist es auch geplant, 2023 einen Print-Beitrag über Röser zu veröffentlichen. Es soll eine Mutmachergeschichte werden, die entweder im sozialen Netz, in einer Zeitschrift oder auf der Internetseite der Stiftung ausgespielt werden soll. Zur Spendengala seien in diesem Jahr viele Krebspatienten als Zuschauer eingeladen worden, denn durch die Unwägbarkeiten mit Corona habe es keine Kaufkarten gegeben, so die Mitteilung aus München.

Thomas Röser im Krankenbett. Zehn bis 15 Mal am Tag wurde ihm Blut abgenommen, wie viele Infusionen ihm angehängt wurden, kann er gar nicht mehr zählen.

Röser und seine Frau Britta wollen drei Tage in Leipzig verbringen und auch mal durch die Stadt bummeln. »Es geht nur mit vereinten Kräften«, erklärt der Krebspatient in Hinblick auf seine Frau, die ihn immer unterstützt. Aber auch seinen Eltern, Ärzten und der Krankenkasse ist er sehr dankbar. Wichtig ist es ihm darüber hinaus, zu betonen, dass es viele Freunde gebe, die ihm zum Beispiel über die sozialen Netzwerke Mut zusprechen. »Mein Freundeskreis hat sich durch die Krankheit um 100 Prozent geändert.« Infolge von Berichterstattungen im Main-Echo seien viele neue Freunde dazugekommen. »Alleine kann man so ein Paket gar nicht schaffen«, betont Röser. Das alles gebe ihm teils mehr Kraft als Medikamente.

Der 52-Jährige muss nach wie vor viermal im Jahr an die Uniklinik Würzburg zur Kontrolluntersuchung. Die nächste steht noch im Dezember an. Doch erst einmal wird er den Besuch der Gala in vollen Zügen genießen. »Ich kann nicht fassen, dass ich in diese großartige Show eingeladen bin«, so Röser.

JULIE HOFMANN

Zur Person: José Carreras José Carreras, mit vollem Namen Josep Maria Carreras i Coll, wurde 1946 in Barcelona geboren. Der mittlerweile 75-Jährige wurde bekannt als Opernsänger und trat zum Beispiel mit Plácido Domingo und Luciano Pavarotti als "Die Drei Tenöre" auf. Das ist auf der Internetseite der José Carreras Leukämie-Stiftung nachzulesen. 1987 wurde bei Carreras Akute Lymphatische Leukämie festgestellt. Er wurde im US-amerikanischen Seattle behandelt. Im Netz wird sein zweiter Geburtstag als Tag der Stammzellentransplantation angegeben. Dieser war am 16. November 1987. Bereits im Juli 1988 feierte Carreras sein Comeback. 2009 gab er den Rückzug von der Bühne bekannt. Carreras sagte laut Webseite über den Krebs: "Man muss kämpfen, kämpfen, kämpfen - und man darf nie den Mut verlieren. Aufgeben ist keine Option." 1988 gründete Carreras die "Fundación Internacional José Carreras para la lucha contra la leucemia" in Barcelona. 1995 folgte die Gründung der José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. in Deutschland, heißt es im Internet. (juh)