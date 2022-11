Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sulzbacher Konzertwoche: Salonorchester El'Sava lässt in St. Anna die Zwanziger und Dreißiger musikalisch aufleben

Gruß vom kleinen grünen Kaktus

Sulzbach 21.11.2022 - 17:30 Uhr 2 Min.

Populäre Schlagermusik aus der Zeit vor hundert Jahren präsentierte das Salonorchester El'Sava in der Sulzbacher Annakirche.

Bürgermeister Martin Stock zeigte sich erfreut, dass trotz der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft diese Veranstaltung im Rahmen der Sulzbacher Konzertwoche ausverkauft war. Die Musik aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts habe nichts von ihrer Faszination verloren, wenn auch die Zeiten damals nicht so golden waren, wie sie im Rückblick erscheinen. Er sprach von einem Kontrastprogramm in Sulzbach zur WM, das bereits der erste Evergreen an diesem Abend unterstrich: »Ich brauche keine Millionen«, eine Textzeile des Klassikers »Musik, Musik, Musik«.

Was folgte, waren Lieder der leichten Unterhaltung, Titel, die sicherlich die meisten der Besucher gekannt haben, die aber kaum noch in den Radiostationen gespielt werden. Umso mehr freuten sie sich auf diesen Abend und wurden nicht enttäuscht. Bei den vielen Zeitarrangements von »Veronika, der Lenz ist da« oder »Bei mir biste schejn« bis zur Titelmelodie von »Zwei in einer großen Stadt« aus dem Kriegsjahr 1942 durfte auch »Mein Gorilla hat 'ne Villa«, »Oh Donna Klara« oder Heinz Rühmanns «Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n« aus dem Film »Fünf Millionen suchen einen Erben« nicht fehlen.

Meist waren es deutsche Ohrwürmer aus dem Repertoire des Orchester, aber auch die wenigen englischen wie »Puttin' on the Ritz« oder »Orient Express«, waren zu der Zeit ebenfalls populär. Wenn man an die Nazizeit denkt, erwartetet man eigentlich keine Lieder, die die Themen Rausch, Ausschweifungen und Rebellion propagieren. Aber genau das beinhaltet »Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da«. Auf Zack war das Orchester mit passenden Einlagen wie knallenden Tüten oder das Martinshorn bei »Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche«. Besonders viel Applaus bekam Veit Langeheine für sein eigenes Solostück auf der Trompete, das er brillant und kontrastreich in die Kirche schmetterte.

Einer der gespielten Songs war allerdings aus der übrigen Zeit gefallen: »Kein Schwein ruft mich an« stammt aus dem Jahre 1992, aber wie er im Original von Max Rabe im Klischee der 20er Jahre präsentiert wird, könnte man sich ihn auch in dieser Zeit vorstellen. Das Salonorchester ließ die alten Zeiten wieder schwungvoll aufleben. Die gute Laune in lockerer Atmosphäre, die Sebastian Heun als Sänger und Conférencier am nostalgischen Standmikrofon mit seinen elf Musikerkollegen verbreitete, ließ die Zuhörer sich entspannt zurücklehnen, um zuzuhören und das Konzert einfach nur zu genießen.

Als Zugabe gab es das Lied von der Stachelpflanze, dem »Kleinen grünen Kaktus« dessen Refrain »Hollari, holleri, hollero« auch im Publikum lautstark zu hören war. Nachdem bis auf die Pianistin Eva-Maria Völker alle Musiker die Bühne verlassen hatten, gab es als zweite Zugabe noch »etwas Besinnliches für die anstehende Adventszeit«, wie Sebastian Heun es ankündigte. Er sang mit Klavierbegleitung den Schellack-Schlager »Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück«. Ein rundum gelungener Abend, sicherlich besser als das parallel stattfindende Fußballspiel in Katar.

Christel Ney