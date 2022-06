Der Indiana Jones vom Untermain: Sulzbacher ist bester Schatzsucher Deutschlands

Hobby-Archäologie: Bei den 40. Deutschen Schatzsucher Meisterschaften holt Daniel Lebert den ersten Platz

Sulzbach 28.06.2022

Seit sechs Jahren gräbt der 31-Jährige im Boden nach regionaler Geschichte. So oft sie im Familienalltag Zeit finden gehen Daniel Lebert und Partnerin Isabelle Rauh gemeinsam auf Schatzsuche. Gewicht und Form dieses unscheinbaren Objekts verraten erfahrenen Sondengängern wie Lebert, dass es sich um einen Bombensplitter handelt. In Reih' und Glied stehen die Metalldetektoren der Familie Lebert-Rauh in der Garage. Das zweite Gerät von rechts ist eine Kinderausführung und gehört der dreijährigen Tochter. Diese Münze ist wegen ihrer markanten Prägung als "Händlein-Heller" bekannt. Sie stammt vermutlich aus dem 12. bis 13. Jahrhundert. Mehr als 50.000 Fundstücke haben Daniel Lebert und Lebenspartnerin Isabelle Rauh nach eigenen Angaben in den letzten sechs Jahren mit ihren Metalldetektoren aufgespürt. Anfang 2023 wollen sie im eigenen Wohnhaus ein Museum eröffnen.

Wenn Daniel Lebert aus Sulzbach seinen Spaten in den Boden sticht, gräbt er nach metallenen Zeugen der Vergangenheit. Überall im Boden sind sie versteckt. Jedenfalls dort, wo er sie noch nicht ausgebuddelt hat: In Leberts Garage am Sulzbacher Ortsrand sammeln sich abertausende Fundstücke, etliche weitere hat er an regionale Museen abgegeben. Da sind Schlüssel und Eisennägel, Gürtelschnallen, Ringe. Und viele schimmernde Münzen, mit denen schon lange niemand mehr bezahlen kann. Manche von ihnen sind mehr als 500 Jahre alt.

So abenteuerlich und gefährlich wie bei Hollywoods Schatzsucher-Ikone Indiana Jones geht es dabei zum Glück nicht zu. Daniel Lebert (31) und seine Partnerin Isabelle Rauh (35) sind Sondengänger. Mit Detektoren bewaffnet suchen sie auf Feldern und im Wald nach Münzen, Medallions und Munition, wann immer sie können. Mindestens 50.000 Metallstücke haben die beiden in den letzten sechs Jahren gesammelt, schätzen sie. Dafür sind sie im ganzen Mainviereck unterwegs, vereinzelt reisen sie auch quer durch Deutschland. "Ich kenne Leute, die machen das seit vielen Jahrzehnten und haben nicht halb so viel gefunden", sagt Lebert stolz inmitten seiner Vitrinen, die die sorgfältig gereinigten und konservierten Schätze des Paars ausstellen.

Leberts Ehrgeiz zahlt sich aus: Bei der 40. Deutschen Schatzsucher Meisterschaft Mitte Juni im rheinland-pfälzischen Reinsfeld hat er den ersten Platz geholt. "Das schafft man nicht durch Zufall", sagt Martin Kohl, Organisator der Veranstaltung. Zum dritten Mal ist Lebert angetreten, 2018 wurde er 46., 2019 dann 15. und 2022, nach zwei Jahren Corona-Pause, schließlich der Gesamtsieger. "Mein Ziel war es, diesmal besser als der 15. zu werden", sagt Lebert und grinst. Sein Unterton verrät: Natürlich wollte er gewinnen.

Zusammen statt gegeneinander

Auch wenn das "Sondeln", wie die Schatzsuche umgangssprachlich genannt wird, in Bayern beinahe überall erlaubt ist, sind Schatzsucher nicht überall beliebt. Archäologen kritisieren immer wieder den unkontrollierten Charakter des Hobbys, weil sie befürchten, wissenschaftlich relevante Gegenstände an verstaubte Keller zu verlieren.

Grundsätzlich ist sich die Szene der Problematik bewusst. "Wir wollen mit unserer Veranstaltung auch die Fronten aufbrechen", sagt Kohl von der Deutschen Schatzsucher Meisterschaft. Dieses Jahr sei Bettina Hünerfauth, die stellvertretende Leiterin der rheinland-pfälzischen Generaldirektion Kulturelles Erbe, in Reinsfeld dagewesen, um einen Fachvortrag über archäologische Denkmalpflege zu halten.

Sondengänger und Archäologen sollten zusammenarbeiten, meint auch Lebert. Immerhin gingen die Hobbyschatzsucher auch Gegenden ab, in denen sonst nicht archäologisch gegraben würde. "Wir geben jeden Fund zuerst an das Landesamt für Denkmalschutz und lassen ihn katalogisieren", versichert der 31-Jährige. Das ist in Bayern gesetzlich vorgeschrieben. Manche Funde überlasse die Familie dem Amt auch ganz. Wenn jemand Gegenstände, die in seiner heimischen Sammlung verbleiben, später für eine wissenschaftliche Arbeit benötige, würde er sie natürlich zur Verfügung stellen, sagt Lebert.

Doch er kennt auch jene Unfugtreiber, die die Bemühungen gewissenhafter Sondengänger wortwörtlich untergraben: In der von ihm gegründeten Arbeitsgemeinschaft Geschichte am Untermain, die etwa 20 Mitglieder zählt, habe es auch schon solche gegeben, die sich nicht an Recht und Gesetz hielten. "Da haben welche auf Bodendenkmälern gesucht", erinnert sich Lebert. Das ist verboten, die entsprechenden Regionen sind im Bayerischen Denkmal-Atlas verzeichnet. "Die haben wir aus dem Team geschmissen."

Museum im Eigenheim

Die Begeisterung für die Geschichte der Region ist für Lebert fast schon lebenswichtig. Mit Anfang 20 hatte er einen schweren Unfall, erzählt er. Dessen Folgen hätten ihn irgendwann arbeitsunfähig gemacht. Heute kümmert er sich um Haushalt und Kinder. In seiner Familie und der Schatzsuche hat der junge Vater neuen Antrieb gefunden. Wann immer der Familienalltag es zulässt, widmen sich Lebert und Rauh der Schatzsuche oder der Pflege und Dokumentation ihrer Funde. Wenn alles gut geht, wollen sie Anfang 2023 im eigenen Heim ein Museum eröffnen und ihre Schätze der Öffentlichkeit präsentieren.

Die jüngere Tochter von Lebert und Rauh ist anderthalb, der Sohn gerade sechs Monate alt. "Die verstehen noch gar nicht, was wir machen", sagt Rauh und lacht. Die ältere Tochter dagegen hat bereits ihren eigenen Metalldetektor, ein Weihnachtsgeschenk im vergangenen Jahr. Ihren ersten großen Fund, einen Ohrring, hat sie indes schon wieder verloren. Sie ist allerdings erst drei Jahre alt. Bleibt also genug Zeit, dem Nachwuchs die Begeisterung am Schatzsuchen näherzubringen.

Annika Namyslo

Hintergrund: Deutsche Schatzsucher Meisterschaft Aus den Nachbarländern und aus Übersee zieht es die Menschen nach Angaben der Veranstalter inzwischen zur Deutschen Schatzsucher Meisterschaft nahe Trier in Rheinland-Pfalz. Zum ersten Mal fand der Wettbewerb vor 42 Jahren statt. Damals unter wenigen Dutzend eingefleischten Sondengängern. Zum nachgeholten 40. Jubiläum in diesem Jahr seien es 500 bis 600 Menschen gewesen, sagt Organisator Martin Kohl, die für ein Wochenende Mitte Juni zusammengekommen sind. Rund 200 von ihnen kämpften aktiv um den Meistertitel, den Rest lockte die Veranstaltung mit einem vielfältigen Angebot aus Gastronomie, Gewerbe, Spielen und Fachvorträgen. Das Konzept der eigentlichen Meisterschaft ist denkbar einfach: Mit Metalldetektoren spüren die Wettbewerber speziell geprägte Münzen auf, die auf 12,5 Hektar Freigelände im Voraus vergraben wurden. Am Ende wird gezählt - mit 27 Münzen war Daniel Lebert in diesem Jahr der Sieger.