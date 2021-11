Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sulzbacher Bauplätze im Bieterverfahren: Beratung jetzt doch nicht öffentlich

Entgegen der ursprünglichen Auskunft

Sulzbach 03.11.2021

Zankapfel in Sulzbach: Derzeit wird am Kurmainzer Ring ein neues Baugebiet für Kindertagesstätte und vier Wohnhäuser erschlossen. An der Vermarktungsstrategie der Marktgemeinde entzündet sich Kritik.

Das Thema stehe vermutlich am 25. November auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Im nichtöffentlichen Teil, so der geschäftsleitende Beamte Daniel Jaxtheimer auf Nachfrage unseres Medienhauses. Zunächst - so ergab im Sommer unsere Nachfrage - hieß es, es solle öffentlich beraten werden, wie es nun weitergehe.

Ein Blick zurück: In der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Juli wurden die 18 Kuverts der Bieter geöffnet. Quadratmeterpreise von über 1000 Euro wurden geboten. Die Gemeinde hatte als Mindestgebot 400 Euro zuzüglich Erschließungskosten von 75 Euro pro Quadratmeter angegeben. Die Reaktionen im Ort waren heftig, wie wirin unserem Beitrag berichtet hatten. In einem Schreiben, das die Redaktion erhielt, war zu lesen: "Anstatt überzogenen Wettbewerb zu verhindern, sozialen Wohnraum zu schaffen oder Normalverdienern den Erwerb der Grundstücke zu ermöglichen, verschachert die Gemeinde die Grundstücke unter dem Deckmantel der Förderung einer Kindertagesstätte zum Höchstpreis."

Die Gemeinde ist in ihrer Entscheidung frei, wem sie den Zuschlag erteilt. Es muss nicht zwangsläufig der Meistbietende zum Zug kommen.

re