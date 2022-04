Sulzbach testet Einbahnverkehr mit Tempo 30

Verkehr: Sicherheit im Ort soll verbessert werden

Sulzbach 01.04.2022 - 12:40 Uhr < 1 Min.

In einem Feldversuch wird unter anderem die Spessartstraße ab dem Fußgängerüberweg in westliche Richtung zur Einbahnstraße. Für die Schulkinder soll dadurch am Übergang die Sicherheit erhöht werden.

Der Feldversuch sollte eigentlich schon am 2. November des Vorjahres beginnen. Er war seinerzeit aber verschoben worden, weil die Verkehrssituation in Sulzbach aufgrund von Baustellen in Nachbarorten und in naher Umgebung sehr angespannt war. Es gab starke Behinderungen und Staus, die zum Teil durch den gesamten Ort und bis zum Kreisel an der Mainbrücke reichten. Man wollte daher die Verkehrsteilnehmer nicht durch neue Verkehrsführungen zusätzlich belasten.

Zentraler Inhalt des Feldversuchs ist die Einführung einer Einbahnstraßenregelung auf Jahn- und Spessartstraße. Auf der Kreisstraße MIL11 von und nach Leidersbach fahren laut Zählungen des Staatlichen Bauamtes täglich 6358 Autos und 298 Schwerlastfahrzeuge. Ziel des drei Monate dauernden Versuches ist ein verbesserter Verkehrsfluss und eine Neuregelung der Parkbereiche in den Kreisstraßen. Außerdem soll die Sicherheit für die Schulkinder am Übergang Spessartstraße/Jahnstraße sowie der Radfahrer durch einen zusätzlichen Schutzstreifen in der Spessartstraße erhöht werden.

Bei dem Feldversuch wird die Jahnstraße ab Dornauer Weg in östliche Richtung zur Einbahnstraße, die Spessartstraße ab dem Fußgängerüberweg in westliche Richtung. Außerdem wird am Titus eine Ampelanlage installiert. Um eventuelle Ausweichverkehre zu unterbinden, wird zudem die Blumenstraße von der Hauptstraße bis zum Breiten Weg ebenfalls eine Einbahnstraße. Die Hintere Dorfstraße wird auf Höhe des Parkplatzes durch Poller geteilt. Während der Dauer des Feldversuchs hat das Landratsamt eine Tempo-30-Regelung für die beiden Kreisstraßen angeordnet.

Nach drei Monaten wird ein Fachbüro eine Analyse des Feldversuches erstellen und die Daten auswerten. Danach wird der Gemeinderat über mögliche Maßnahmen entscheiden.

