Sulzbach muss 30 junge Afghanen aufnehmen - Debatte im Gemeinderat

Männer ziehen im April ein

Sulzbach 03.03.2023 - 14:39 Uhr 4 Min.

In ein Dreifamilienhaus in der Breslauer Straße werden im April voraussichtlich 30 afghanische Asylbewerber einziehen.

Bürgermeister Martin Stock (CSU) betonte, er habe umgehend mit dem Landratsamt Kontakt aufgenommen, als er von der Entscheidung gehört habe. Dadurch habe eine Vielzahl an offenen Fragen bereits im Vorfeld geklärt werden können. Es sei geplant, die Menschen auf drei Etappen verteilt in die Asylunterkunft einziehen zu lassen.

Betreuung und Überwachung

Schraut informierte, dass die Vermieter vertraglich verpflichtet seien, sich intensiv um die Bewohner zu kümmern und diese bei Bedarf zurechtzuweisen. Auch das Sozialamt des Landratsamtes Miltenberg habe zugesagt, in den Anfangstagen täglich in der Unterkunft vorbeizuschauen, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Die Polizeiinspektion Obernburg werde das Anwesen anfangs mehrmals bestreifen, vor allem in den Abend- und Nachtstunden.

Matthias Krah sagte, dass die Zahlen der Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien stark zugenommen hätten und das Ankerzentrum in Geldersheim am Anschlag sei. Das Landratsamt sei darauf angewiesen, Objekte anzumieten. Die Stadt Erlenbach und der Markt Elsenfeld trügen derzeit die Hauptlasten mit Geflüchteten im Landkreis. Jetzt habe man erstmals ein Haus in Sulzbach angemietet. Schraut betonte, dass dem Landratsamt das Drei-Familien-Haus angeboten wurde. Für jede der 30 Personen stünden sieben Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.

Stock in Sorge

»Eine Flüchtlingsunterkunft mitten im Wohngebiet bereitet mir etwas Sorge«, sagte Bürgermeister Stock. Er kritisiert, dass der Gemeinderat in dieser Angelegenheit keinerlei Entscheidungsbefugnis habe. Der Markt Sulzbach habe bereits in der Vergangenheit seinen Beitrag zur Bewältigung dieser immensen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung geleistet. Vor diesem Hintergrund stelle die neuerliche Aufnahme von 30 Asylbewerbern in einem Dreifamilienhaus weit abseits von Möglichkeiten der Nahversorgung eine zusätzliche Belastung dar, deren Sinnhaftigkeit kritisch zu hinterfragen sei. »Was machen die Menschen den ganzen Tag ohne Betreuung und wer kümmert sich um sie?«

Der Hauseigentümer werde täglich vorbeischauen und sich um die Bewohner kümmern, versicherte Schraut. Auch das Landratsamt und die Caritas seien täglich vor Ort. In anderen Gemeinden habe es Anfangsbedenken gegeben, doch überall herrsche Ruhe und Frieden. Mögliche Beschwerden wegen Mülltrennung oder Ruhestörungen sollten direkt an das Landratsamt und am Wochenende an die Polizei gerichtet werden.

Bedenken der Räte

Elmar Hefter (CSU) wollte wissen, ob die 30 Personen aus der Unterkunft aus Röllfeld kommen, was Schraut bejahte. Hefter fragte wie lange der Mietvertrag dauere und erfuhr, dass er unbefristet sei und jederzeit mit einer dreimonatigen Frist gekündigt werden könne. Bekannt wurde auch, dass der Vermieter eine Pro-Kopf-Pauschale für jeden Asylbewerber erhält. Hefter dankte dem Sozialkreis für die Unterstützung und bat das Landratsamt darum, auch die Bedenken der Anwohner ernst zu nehmen.

Markus Krebs (FWG) fand es grundsätzlich gut, dass Kommunikation stattfindet. Er fragte, wie lange die Menschen hier bleiben und welcher Aufwand auf das Rathaus zukomme. Krah sagte, dass afghanische Flüchtlinge relativ schnell anerkannt werden und dann ausziehen können. Die Kosten für die Gemeinde seien bei alleinstehenden Männern überschaubar, da keine Kita- oder Schulplätze benötigt würden.

Für Steffen Trautmann (CSU) ist »jedes Maß längst überschritten«, jeder sei überfordert. Es sei genug, was den Bürgern zugemutet werde. Trautmann kritisierte die Bundespolitik in Berlin und sprach für seine Fraktion einen Protest aus: »Das hat aber nichts mit Rassismus zu tun«, betonte er. Rainer Vorberg (CSU) wollte unterscheiden zwischen Asylbewerbern und Migranten. Asylbewerber seien Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, über den noch nicht entschieden worden ist. Migranten seien Menschen, die aus eigenem Antrieb ihr Land verlassen.

»Man muss die Leute mitnehmen«

André Sommer (SPD) war der Meinung, dass mehr Infos im Vorfeld zu mehr Akzeptanz geführt hätten: »Man muss die Leute mitnehmen.« Die Vorgehensweise fand er bedenklich. Seine Kollegin Kirstin Reis befürchtete, dass der Sozialkreis das alles nicht mehr ehrenamtlich schafft. Auch sie sah kritisch, dass 30 Männer in einer Unterkunft in einem Wohngebiet unterbracht werden.

Auf Nachfrage von Alfred Sommer (FWG) bestätigte Schraut, dass die Geflüchteten sofort in Vereine gehen dürften und bei anerkanntem Bleiberecht auch arbeiten dürften. Andreas Bergmann vom Sozialkreis Sulzbach bemerkte, dass die Rahmenbedingungen entscheidend seien. Je enger die Leute zusammenwohnten, desto schneller gebe es Konflikte. Es brauche anfangs einen Kulturvermittler. Eine schrittweise Belegung des Hauses sei sinnvoll. Die Verständigung miteinander sei wichtig - und dass eine Krankenversicherung vorliege. Bei den Ukrainern sei der Rückhalt in der Bevölkerung noch sehr groß gewesen. Ehrenamtlich sei es nun aber fast nicht mehr zu schaffen.

Martin Roos

Gemeinderat in Kürze Ortsumfahrung: Alexander Heß (ZAG/ÖDP/Grüne) fragte an, wann die gemeindliche Stellungnahme mit Gremienbeschluss zur Ortsumfahrung gefasst werden muss. Der Bürgermeister informierte, dass zunächst die aktualisierten und endgültigen Planunterlagen dem Gremium durch das Staatliche Bauamt vorgestellt werden. Erst danach erfolge die beschlussmäßige Behandlung im Marktgemeinderat. Marco Schneider (ZAG/ÖDP/Grüne) ergänzte, dass seine Fraktion ebenfalls noch eine Stellungnahme zum Bau der Ortsumfahrung abgeben wird. Friedhöfe: Nach Abschluss der letzten Baumaßnahmen auf den Friedhöfen in den Ortsteilen Sulzbach und Soden, bei denen auch neue Grabstätten errichtet wurden, wurden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. Insbesondere bei den Grabarten Einzelreihengrab und Doppelreihengrab hat die Neukalkulation eine Gebührensteigerung um mehr als das Doppelte ergeben. Die Kostendeckung lag im Jahr 2012 bei 58 Prozent, was vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband bemängelt wurde. 2017 lag die Kostendeckung bei 94 Prozent. Deshalb war die Friedhofsgebührensatzung an die neuen Gebühren anzupassen. Da vermehrt Grabnutzungsberechtigte ihren Verpflichtungen auf dem Friedhof nicht nachkommen, wurde zusätzlich eine Gebühr für die Ersatzvornahme seitens der Gemeinde in der Friedhofsgebührensatzung aufgenommen. Das Gremium stimmte dem Gebührenvorschlag der Verwaltung einstimmig zu. Jahresabschlüsse: Der Betrieb der Photovoltaikanlage am Sportplatz hat im Jahr 2022 ein Minus von 537 Euro eingefahren. Die Defizite bei Kulturveranstaltungen belaufen sich auf 11.663 Euro sowie in Main-Spessart-Halle und Bürgerhaus Soden auf zusammen 63.557 Euro. Die Marktgemeindewerke wiesen einen Jahresgewinn von 142.081 Euro aus. Luftreinigungsgeräte: André Sommer (SPD) fragte an, ob die Luftreinigungsgeräte in den Schulen und Kitas noch im Einsatz. Dritter Bürgermeister Norbert Elbert bejahte dies für die Kitas. Dies werde auch als sinnvoll erachtet, da die mobilen Reinigungsgeräte nicht nur Coronaviren aus der Raumluft filterten.