Sulzbach: Jahresbericht des Seniorenbeirats vorgestellt

Bebauungsplan »Westlich des Breiten Weges«:

Gebilligt wurde der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes »Westlich des Breiten Weges«. Gleichzeitig wurde der Flächennutzungsplan im Bereich des Bebauungsplanes berichtigt.

»UNESCO Biosphärenreservat Spessart«

Die Landkreise Aschaffenburg, Main-Spessart und Miltenberg sowie die Stadt Aschaffenburg prüfen gegenwärtig im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Einrichtung eines UNESO-Biosphärenreservats Spessart als Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Zwei Bürgerforen-Termine stehen noch an: Stadt Aschaffenburg, 29. November von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Stadthalle, Landkreis Main-Spessart am 2. Dezember von 17.30 bis 20.30 Uhr im St. Laurentius Pfarrheim Marktheidenfeld

»Fairtrade-Gemeinde« Sulzbach:

Der Markt Sulzbach darf den Titel »Fairtrade-Town« für weitere zwei Jahre weiterführen. Das hat Fairtrade Deutschland e.V. mitgeteilt. Eine entsprechende Urkunde wird in den nächsten Wochen noch übersandt.

Gemeindliche Friedhöfe:

Der Vertrag mit der Firma »Bestattungen Trauerhilfe Michael Kraus GmbH« (Aschaffenburg) über die Erbringung von Friedhofsdienstleistungen wird für eine Laufzeit von drei Jahren zu den derzeitigen Konditionen verlängert.

Spende des Sitzungsgeldes:

Bürgermeister Martin Stock (CSU) informierte, dass das Sitzungsgeld der Gemeinderatssitzung im Dezember in den vergangenen Jahren immer für einen guten Zweck gespendet wurde. Im jährlichen Wechsel machen die Fraktionen in der Dezembersitzung einen Vorschlag für einen Empfänger der Spende. Der Bürgermeister spricht sich dafür aus, an dieser bewährten Tradition festzuhalten. Turnusgemäß ist in diesem Jahr die Fraktion Grüne/ÖDP/ZAG an der Reihe.