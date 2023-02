So will Sulzbach 50 Jahre Markterhebung feiern

Hintergrund: Weiteres Programm zu 50 Jahren Markterhebung

Im März sind Kunstaktionen der Kindergärten, der Schule, des Hortes und der Offenen Ganztagsschule (OGS) geplant. Am Sonntag, 16. April, gibt es beim Frühjahrsmarkt eine Tombola. Am Sonntag, 21. Mai, wird ein Festgottesdienst mit anschließendem Umtrunk gefeiert. Das 50-jährige Marktbestehen mit Besuch einer Delegation aus Urrugne wird am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, gefeiert. Der Ehrenabend findet am Freitag, 30. Juni, in der Braunwartsmühle statt. Offizieller Festakt in der Braunwartsmühle ist am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli. Am Sonntag, 13. August, trifft bei einer Kunstausstellung Kunst auf Musik. Von Samstag bis Montag, 2. bis 4. September, wird die Kerb gefeiert. Am Samstag, 2. September, gibt es ein Kerb-Revival mit Aktionen für alle mit Geburtsjahrgang 1973. Am Sonntag, 15. Oktober, können sich Kinder und Familien auf ein Figurentheater freuen. Die Sulzbacher Konzertwoche mit dem Gesangverein findet im November statt. Den Abschluss markiert der Sulzbacher Weihnachtsmarkt mit Jubiläumsmusik im Dezember.