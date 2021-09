Süße Kuchen bekommen deftige Gesellschaft

Wirtschaft: Manuel Geiß aus Sulzbach zieht bei Tanja Albrecht ins Café "Rosa's Glück"

Tanja Albrecht und Manuel Geiß eröffnen am Samstag den Shop-in-Shop der Fromagerie Geiß im Café "Rosa's Glück". Foto: Anja Keilbach

Der 30-jährige Jungunternehmer ist im Landkreis Miltenberg bekannt, seit vielen Jahren steht die Fromagerie mit einem Verkaufswagen auf dem Marktplatz. Jetzt möchte Geiß nicht nur einmal in der Woche in Miltenberg sein, sondern immer. Daher zieht er als Shop-in-Shop-System bei Tanja Albrecht ein. An diesem Samstag ist Eröffnung.

Das Café "Rosa's Glück" wird größer und doch auch kleiner. Größer deshalb, weil sich die Produktauswahl erweitert. Neben Kuchen gibt es jetzt auch ein Käsesortiment und Nüsse der Fromagerie Geiß. Kleiner wird das Café, weil für den extra erbauten Shop, der rechts hinten im Café ist, acht Sitzplätze wegfallen. Aber für den Shop, meint Tanja Albrecht, verzichte sie auf die Sitzplätze gerne. Den Erstkontakt für dieses Projekt hat Manuel Geiß hergestellt. Tanja Albrecht erklärt: "Er hat mich im Januar angerufen und mir von seiner Idee erzählt. Schnell war klar, dass wir dieses Projekt zusammen machen wollen."

anke