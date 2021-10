Südspessart-Allianz bald ohne Altenbuch? - Stimmen aus der Region

Bürgermeister bedauern Vorhaben von Andreas Amend - Gemeinderäte kommen zu Wort

Altenbuch 21.10.2021 - 16:00 Uhr

Bleibt Altenbuch in der Südspessart-Allianz? Bürgermeister Andreas Amend (parteilos) hat angekündigt, im kommenden Jahr über einen Austritt im Gemeinderat abstimmen zu lassen. Wir haben darüber mit Altenbücher Gemeinderäten und mit den Bürgermeistern der Region gesprochen. Archivfoto: Axel Häsler

Die eigentliche Entscheidung soll laut Amend erst in einer Ratssitzung am 27. Januar 2022 fallen, zu der der Altenbücher den Allianzsprecher Andreas Freiburg (CSU) aus Collenberg sowie die Allianzmanagerin Lena Batrla eingeladen hat. "Sie bekommen von uns eine Chance und können nochmal ihr Statement abgeben, dann gibt es eine Abstimmung", kündigt Amend an.

Der Altenbücher Bürgermeister Andreas Amend. Archivfoto: Renate Ries

Für den Politiker stehen die Ausgaben für die Allianz in keinem Verhältnis zur Leistung. Man gebe ohne Zuschüsse 17 000 Euro pro Jahr für das gemeinsame Projekt aus - "das ist einfach zu viel". Amend spricht in diesem Zusammenhang auch von "Raffgier". Er ist der Meinung, die Allianz sei nicht reformierbar. "Sie braucht Ziele, nicht nur Zuckerweck, Kaffee, babbeln und babbeln." Die Entscheidung, auszutreten, treffe er nicht aus dem Bauch heraus, das gehe schon ewige Zeiten so. "Es ist eine richtige Wumme, aber ich sage: Altenbuch hält das aus."

Keine nennenswerte Fortschritte

In der Ratssitzung Ende September hatte Amend außerdem gesagt, er stehe nach wie vor hinter dem Grundgedanken einer Zusammenarbeit der Nachbargemeinden. Etwa um bei Feuerwehren und Bauhöfen Kosten einzusparen. Hier sehe er aber keine nennenswerten Fortschritte.

Eine andere Position vertritt Reinhold Meßner. Er ist für die Freien Wähler langjähriger Altenbücher Gemeinderat. Einen Fraktionssprecher in dem Sinne gebe es nicht. Im Altenbücher Gremium gibt es nur zwei Fraktionen - die CSU und die FWG. Beide Parteien halten jeweils die Hälfte der Sitze. "Als Freie Wähler sind wir überhaupt nicht begeistert davon", sagt Meßner. "Wir sind dafür, in der Allianz zu bleiben." Die gegenteilige Meinung vertrete nur der Bürgermeister. Das Gemeinderatsmitglied bringt es mit einem Vergleich auf den Punkt: Amend fahre gerne allein durch die Ortschaft, ohne jemanden mitzunehmen. Bis die endgültige Entscheidung getroffen werde, fließe außerdem noch "viel Wasser den Main runter".

"Jeder hat seinen freien Kopf"

Daniel Ulrich spricht für die CSU-Fraktion im Altenbücher Rat, obwohl es auch bei den Christsozialen keinen gewählten Fraktionssprecher gibt. Er habe in Gesprächen mit Ratsmitgliedern den Eindruck bekommen, dass die Entscheidung "sehr offen" sei. Jetzt gehe es darum, dass "Zahlen, Daten und Fakten" in der Sitzung mit dem Allianzsprecher und der -managerin besprochen werden, denn nicht jeder Gemeinderat wisse im Detail, was die Allianz tatsächlich tue. Ulrich hat als Zweiter Bürgermeister von Altenbuch schon häufiger an Allianzsitzungen teilgenommen. Letztlich könne jedes einzelne Gremiumsmitglied eine eigene Entscheidung treffen, denn "jeder hat seinen freien Kopf", so Ulrich.

Wir haben auch bei Allianzsprecher Freiburg nachgehakt: Er fände es "wahnsinnig schade" und "todtraurig", wenn Altenbuch die Allianz verlassen würde. "Altenbuch gehört auch mit der Bevölkerung in den Südspessart", so der Collenberger. Er befürchtet, Altenbuch könne zu einer "Insel" werden, da überall in der Region Allianzen gebildet worden seien, wie etwa die Allianz Spessartkraft mit neun Kommunen und Hauptsitz in Heimbuchenthal (Kreis Aschaffenburg).

Nutzen für Mitgliedsgemeinden

Freiburg unterstreicht den Nutzen für die Mitgliedsgemeinden. So winke beispielsweise beim Thema Dorferneuerung ein zehnprozentiger Bonus. Er bemängelt aber auch, dass Altenbuch mit seinem Bürgermeister und den Gemeinderäten in der vergangenen Zeit "nicht so massiv" Themen eingebracht habe. So habe es vor Kurzem eine Evaluation mit Überprüfung der Allianz-Ziele gegeben. "Da war relativ wenig Vertretung aus Altenbuch da gewesen", so Freiburg. Unsicher wäre laut dem Collenberger auch die Zukunft des gemeinsamen Mitteilungsblatts im Südspessart, sollte Altenbuch ausscheren.

"Es ehrt Amend, dass er alles für Altenbuch herausholen will", sagt der CSU-Politiker. Dabei trete aber manchmal das Wir-Gefühl in den Hintergrund. "So eine Entscheidung muss reiflich überlegt werden", mahnt er an. Freiburg zeigt sich dankbar, dass ihm und Allianzmanagerin Batrla die Chance gegeben wird, in der Gemeinderatssitzung im Januar noch einmal zu zeigen, wie die Gemeinschaft in den vergangenen Jahren aufgestellt war. "Wir wollen von unserer Seite aus deutlich machen: Macht mit, beteiligt euch", sagt Freiburg.

"Schon alles Mögliche erlebt"

Auch in den anderen Mitgliedsgemeinden schlägt das Altenbücher Vorhaben Wellen. Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) aus Dorfprozelten sagt: "Bedauern tun wir's alle." Allerdings habe man mit Altenbuch "schon alles Mögliche erlebt", man wisse nie, wie es ausgehe. In Faulbach erklärt Bürgermeister Wolfgang Hörnig (SPD): "Ich würde es sehr schade finden, die Altenbücher gehören einfach zu uns." Er verweist ebenfalls darauf, dass es genug Veranstaltungen gegeben habe, in denen sich die Bürger und der Gemeinderat hätten einbringen können. Zudem seien die Bürger nur "recht spärlich" über Allianzthemen informiert worden. Letztlich kann Hörnig sich nicht vorstellen, dass der Gemeinderat für einen Austritt stimmt: "Sie wissen auch, was sie an der Allianz haben."

Der Stadtprozeltener Bürgermeister Rainer Kroth (CSU) erklärt - ähnlich wie Freiburg und Hörnig -, dass sich Amend bei einigen relevanten Sitzungen hätte einbringen können. Die Beweggründe des Altenbüchers könne er "nicht so ganz nachvollziehen". Kroth sagt, er sitze gewissermaßen zwischen den Stühlen, weil Altenbuch und Stadtprozelten gemeinsam eine Verwaltungsgemeinschaft betreiben. "Ich fände es schade, mein Grundsatz ist: Gemeinsam sind wir stark", so der Stadtprozeltener.

Julie Hofmann

Stichwort: Allianz Südspessart Allianzmanagerin Lena Batrla nennt wissenswerte Informationen rund um die Südspessart-Allianz: Mitgliedsgemeinden: Altenbuch, Collenberg, Dorfprozelten, Faulbach und Stadtprozelten.

Die Allianz gibt es seit 7. Mai 2013 (An diesem Tag wurde das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept vorgestellt.)

Es werden circa 10 000 Einwohner repräsentiert.

Der Sitz ist in Collenberg, dort arbeitet die Allianzmanagerin Lena Batrla.

Allianzsprecher ist seit Mai 2020 der Collenberger Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU). Faulbachs Bürgermeister Wolfgang Hörnig (SPD) wurde als Stellvertreter gewählt. Kosten für die Allianz detailliert zu beziffern, sei schwer möglich, so Freiburg.

Wichtige Projekte in der Vergangenheit (Auswahl): gemeinsames Amts- und Mitteilungsblatt, Allianz-Südspessart-Fest, Wald erFahren – Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Pedelecs, Berufs- und Ausbildungsmesse. (juh)