Suche nach Fläche für Naturwald in Kleinwallstadt

Gemeinderat informiert sich vor Ort auch über Schäden durch den Borkenkäfer

Besichtigung der Waldschäden durch den Borkenkäfer im Bereich Sange im Kleinwallstädter Forst.

Bürgermeister Thomas Köhler erläuterte, in der Waldabteilung Wolfschlinge sei bereits 2018 eine 2,1 Hektar große Fläche aus der Nutzung genommen worden. 2020 sei ein Antrag von Naturfreunden gestellt worden, weitere Naturwaldgebiete auszuweisen. Dieser Antrag war im Finanzausschuss seinerzeit vorberaten worden.

Zehn Hektar unbewirtschaftet

»Unser kommunaler Wald verfügt nach den Vorgaben der Forsteinrichtung über 718 Hektar klassischen Wald, Bannwald sind es knapp 50 Hektar, Schutzwald 14 Hektar und gut zehn Hektar werden nicht bewirtschaftet«, nannte Köhler die aktuellen Zahlen. Eine Arbeitsgruppe hatte im Vorfeld nach Erweiterungsmöglichkeiten gesucht und eine Fläche von etwa acht Hektar an der Grenze zur Gemeinde Sulzbach ausgewählt, die jetzt besichtigt wurde.

Wichtig für Ludwig Seuffert (FWG) ist, bei den geplanten Stilllegungsflächen auch die Qualität des Bestands und die Möglichkeit der Bewirtschaftung zu berücksichtigen und nicht Bereiche mit guter Holzqualität zum Stilllegen auszusuchen.

200 Biotopbäume ausgewiesen

Revierleiter Hubert Astraschewsky erklärte, die Abteilung »Wolfschlinge« sei etwa 33 Hektar groß, bei einem Endnutzungsteil von 16 Hektar und vier Hektar Altdurchforstung. Wenn die Zielstärke der Bäume erreicht sei, müsse der Bestand verjüngt werden, damit sich der Wald erneuern könne. Er zeigte auf der Karte eine Fläche von acht Hektar, auf der auch etwa 200 Biotopbäume ausgewiesen sind, die mindestens zwölf Jahre im Wald verbleiben müssen, auch im Schadensfall. In den dortigen Buchenbeständen gibt es Stellen, an denen das Waldsterben durch die Trockenheit bereits deutlich an dem stehenden Totholz sichtbar ist.

Finanzielle Einbuße

Betriebsleiter Jost Arnold führte aus, dass diese Fläche eigentlich gut zu bewirtschaften sei, und nannte einen Betrag von etwa 350 000 Euro, der mit dem Verkauf der Bäume auf der geplanten Stilllegungsfläche erzielt werden könne, danach aber nicht mehr realisiert werden dürfe. Allerdings gäbe es auch Fördergelder für stillgelegte Flächen. Arnold machte auch darauf aufmerksam, dass die aktuelle Forsteinrichtung nicht einfach so außer Kraft gesetzt werden dürfe.

Laut Köhler müssen jetzt alle an der Entscheidung Beteiligten an einen Tisch, um die Vorgehensweise festzulegen, aber auch, um alternative Flächen zu prüfen, die besser geeignet wären.

Teure Wiederaufforstung

Die zweite besichtigte Fläche lag im Bereich »Sange«, wo Astraschewsky die Maßnahmen einer Aufforstung nach den Borkenkäferschäden erläuterte. Es sollten Bodenproben auf der ganzen Fläche genommen, beurteilt und danach die Bäume ausgewählt werden, die infrage kommen.

Für die besichtigten drei Flächen von etwa 2,6 Hektar Größe müssten zur Wiederaufforstung etwa 50 000 Euro aufgewendet werden, ohne die notwendigen Pflegekosten. Die Anpflanzung von Kiefer und Lärche als Hauptbaumart im Spessart sollte mit in die Überlegungen einfließen und nicht nur immer an Laubholz gedacht werden. Als weitere Baumarten denkbar sei die schnellwachsende Schwarznuss als Edellaubholz, die mit Trockenheit zurechtkomme. Weitere mögliche klimataugliche Baumarten sind die Vogelkirsche, Esskastanie, Douglasie oder Linde.

Ziel: klimatauglicher Wald

Wichtig sind Zäune oder Einzelschutz der neugepflanzten Bäume, um ein Abfressen zu verhindern. Revierleiter Astraschewsky appellierte an die Räte: »Wir müssen an klimataugliche Baumarten denken, denn den Klimawandel können wir nicht wegdiskutieren. Den Wald möglichst klimatauglich umzubauen, um ihn für die nächsten Generationen zu sichern, ist unser oberstes Ziel.«

