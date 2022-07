Sturzluten eindämmen, Leidersbacher Einwohner schützen

Fachbüro stellt bei Bürgerforum in Mehrzweckhalle Risikomanagement und naturnahe Gegenmaßnahmen vor

Leidersbach 08.07.2022 - 13:53 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Holzstapel auf dem Flutweg werden mitgerissen und verursachen Folgeschäden Wasserläufe sollten frei bleiben und Gegenstände entfernt werden, die als Treibgut weitere Schäden verursachen

Das Darmstädter Ingenieurbüro BGS Wasserwirtschaft war vom Gemeinderat mit der Analyse und Simulation von Starkregenereignissen beauftragt worden, um zu einer gesamtheitlichen Betrachtung der Situation der Fließgewässer sowie der nach Starkregenereignissen wild abfließenden Wassermengen zu gelangen. Auf dieser Basis, bei der auch das Schadenspotenzial für einzelne Gebäude im Fließbereich ermittelt werden kann, soll das Unternehmen detaillierte Maßnahmen zur Abhilfe vorschlagen.

Gefahr aus Seitentälern

Die erstellten Gefahrenkarten für einzelne Seitentäler wurden in der Veranstaltung von Diplom-Ingenieurin Susanne Kasolow vorgestellt, für die restlichen Gebiete waren Schaubilder an den Wänden der Halle angebracht. Detailliert erläuterte sie in einer Computersimulation den zeitlichen Ablauf eines Starkregenereignisses und die sich daraus ergebende Entwicklung der Hochwassersituation, zunächst aus den Seitentälern in den Leidersbach und als Folge dessen das Anschwellen im weiteren Verlauf. Sie stellte fest, dass innerörtlich kaum Handlungsspielraum zum Eindämmen der Wassermassen bestehe. Hier könnte man lediglich Einläufe optimieren, Engstellen beseitigen und die Wasserströmung bewusster lenken, etwa so, dass Straßen als Fließwege genutzt werden.

Um effektiv Abhilfe zu schaffen, müssten die Zuflüsse aus den Tälern begrenzt werden. Erste Möglichkeiten könnten hierbei naturnahe Maßnahmen sein, indem der Wasserstrom gelenkt wird, Energie auf den Fließwegen abgebaut, Engstellen beseitigt und Rückhaltemaßnahmen vorgesehen werden. Auch eine Umwandlung von Ackerflächen in Grünland sorge für eine bessere Versickerung, da dadurch der Abfluss verzögert werde. Verbesserung bringe auch ein Aufweiten der Gewässerläufe und das Schaffen von Graben-Wall-Strukturen. Retentionsräume sollten reaktiviert und mit Rechen das Treibgut aufgehalten werden, das Kanäle verstopfe oder selbst Schaden anrichte.

Rückhaltebecken und Dämme

Alle diese Maßnahmen reduzieren zwar den Wasserabfluss spürbar, bieten aber in der Summe keinen ausreichenden Hochwasserschutz. Dafür seien als weitergehende technische Maßnahmen einige größere oder viele kleine Hochwasserrückhaltebecken erforderlich. Für die Bereiche Schöntalgraben, Krummerich und Maigraben wurden dafür erste Werte für das erforderliche Speichervolumen genannt. Unkritisch ist eine Menge von 1100 Kubikmetern ankommenden Wassers. Bei einem Starkregen werden etwa am Ende des Schöntalgrabens jedoch bis zu 18.000 Kubikmeter Wasser ankommen. Aufgrund der geologischen Situation könnten in dem Tal zwei mögliche Speicheranlagen errichtet werden, beide etwa mit 9500 Kubikmeter Volumen.

Die tatsächlich nötige Speichermenge könne aber erst nach Festlegung der Anzahl der Rückhaltestandorte und deren Größe bestimmt werden. Diese sollten in einer möglichst flachen Talaue mit dem Ziel realisiert werden, dadurch ein großes Rückhaltevolumen bei geringer Dammhöhe zu erreichen, das dann an einer engen Stelle errichtet werden soll, um mit einem kurzen Dammbauwerk den technischen Aufwand so gering wie möglich zu halten.

Trotzdem werden die Dämme nach einer Realisierung nicht zu übersehen sein. Bis zu sieben Meter könnten als endgültige Dammhöhe in Abhängigkeit vom Rückhaltestandort im Schöntalgraben oder Heckengraben/Bremergraben notwendig werden. »Das müssen aber keine Betonbarrieren sein, die Dämme könnten naturnah gestaltet werden«, erklärte Kasolow. Bevor es zu einer Realisierung komme, müssten aber weitere Randbedingungen erfüllt sein, etwa Flächenverfügbarkeit, Natur- und Artenschutz sowie die Bodenverhältnisse geklärt sein.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund: Vorgeschichte und aktuelle Situation Diverse Maßnahmen und Konzepte wurden im Ort bereits seit Jahren erarbeitet, kontrovers diskutiert und letztlich mit Blick auf den massiven Umfang der Eingriffe, die hohen Kosten und das mangelnde Wissen hinsichtlich der Praxistauglichkeit nicht realisiert. Nachdem der Freistaat Bayern die Erstellung eines geeigneten Konzeptes zu einem integralen Sturzflut-Risikomanagement mit bis zu 75 Prozent fördert, gingen die Verantwortlichen in der Gemeinde die Problematik erneut und diesmal fundiert an. hjf