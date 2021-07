Sturzflutkonzept für Leidersbach

Spessartgemeinde hat seit Jahrzehnten massive Probleme bei Starkregen

Sturzflutmodell für Leidersbach: Die blauen Flächen zeigen, wie die Grundstücke im Falle eines Starkregens überflutet werden. Zur Orientierung: Das große Gebäude zentral in der oberen Bildhälfte ist die ehemalige Kleiderfabrik Pucher. Das Ingenieurbüro BGS in Darmstadt wird demnächst seine Berechnungen bei einem Bürgerforum vorstellen.

Viele schauen bang in die Katastrophenregion in der Eifel und im Rheinland und stellen sich die Frage: Kann das auch bei uns passieren? Die Antwort liegt auf der Hand und Kreisbrandrat Meinrad Lebold hat sie gegenüber der Main-Echo-Redaktion bestätigt: Ähnliche Ereignisse gab es schon - mit dem Unterschied, dass die betroffenen Spessartorte bislang keine Toten und Verletzten zu beklagen hatten.

Bürgerbeteiligung erwünscht

Bei einem Bürgerforum am 29. Juli werden die Ergebnisse der Berechnungen vorgestellt: Kenntlich gemacht werden zum einen die Wege, die sich das Wasser bahnt, und zum anderen die Wassertiefen abhängig von der Regenmenge, die pro Quadratmeter fällt. Das teilt Diplom-Ingenieurin Susanne Kaselow von BGS mit. Bürgerbeteiligung ist ausdrücklich erwünscht, um das Rechenmodell mit den Erfahrungen der Betroffenen abzugleichen, so die Mitteilung von Büro BGS und auch von Sindy Naumann, Geschäftsleiterin im Rathaus.

Von welchen Niederschlagsmengen ging das Ingenieurbüro bei seinen Berechnungen aus? Dazu Susanne Kaselow: »Als maßgebende Niederschlagsbelastung sind entsprechend der Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz insgesamt vier Niederschlagsereignisse zu betrachten. Dabei handelt es sich um Niederschläge mit einem statistischen Wiederkehrintervall von 30 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren sowie ein Extremereignis mit einem Wiederkehrintervall von 1000 Jahren. Für die Sturzflut-Thematik wird dabei von kurzen, intensiven Niederschlägen - hier mit einer Dauer von einer Stunde - ausgegangen.«

Konkret wurde für die Berechnungen mit diesen Regenmengen kalkuliert: 42 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde (so genanntes 30-jährliches Hochwasser), 46 Liter (50-jährliches Hochwasser), 52 Liter (100-jährliches Hochwasser) und 73 Liter (1000-jährliches Hochwasser). Zum Vergleich: Bei dem aktuellen Katastrophenfall sind örtlich 150 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden oder weniger gefallen. Der Wetterdienst hatte vor bis zu 200 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden gewarnt.

Keine konkreten Maßnahmen

Das Büro BGS geht in die Präsentation ohne konkrete Handlungsempfehlungen - beispielsweise wo und wie das Wasser zurückgehalten werden könnte. Dazu seien zum gegenwärtigen Stand noch keine verbindlichen Aussagen möglich, so die Mitteilung. »Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Maßnahmen ein breites Spektrum umfassen werden, um in Kombination die negativen Auswirkungen durch Starkregen bestmöglich zu reduzieren. In Bereichen mit geringer Gefährdung kann möglicherweise durch naturnahe Rückhaltemaßnahmen oder Strömungslenkung eine ausreichende Verbesserung der Situation erzielt werden. Für kritische Bereiche mit erhöhter Gefahrenlage ist davon auszugehen, dass ergänzend technische Maßnahmen erforderlich sein werden. In welchem Bereich mit welchen Maßnahmen das Schutzziel zu erreichen ist, ist im Rahmen der noch ausstehenden Phasen der Konzeptbearbeitung zu erarbeiten«, teilt Kaselow mit.

Projekt schon lange in Arbeit

Beauftragt wurde BGS von der Leidersbacher Verwaltung im Juli 2002. Bereits in der Wahlperiode 2014 bis 2020 war ein 3D-Modell für Starkregenereignisse beauftragt worden. Auf den Verbleib dieses Modells angesprochen, sagt Naumann, die für Bürgermeister Michael Schüßler (CWG) antwortet, der Urlaub hat: »Das vorhandene 3D-Modell wurde als Basis verwendet und die Geländerveränderungen seit dieser Zeit angepasst.«

2012 haben 92 Prozent der Leidersbacher gegen einen konsequenten Hochwasserschutz mit einer technischen Lösung gestimmt. Mit 14 Deichanlagen sollte das Wasser auf der Höhe zurückgehalten werden. 17 Millionen waren für das Projekt veranschlagt. Es hätte eine hohe Förderung gegeben. »Die Kosten waren das K.o.-Kriterium«, sagt der damalige Bürgermeister Alois Sauer (CWG). Seitdem wurde die Gemeinde schon mehrfach von Überflutungen heimgesucht - in immer kürzeren Abständen.

Präsentation des Sturzflutkonzepts/3D-Modell in Leidersbach, Parkplatz Mehrzweckhalle, 29. Juli, um 19.30 Uhr

