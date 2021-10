Sturmtief Ignatz hält Einsatzkräfte auf Trab

Blick in den Neckar-Odenwald

Weihnachtsmarkt in der Buchener Innenstadt im Jahr 2019: In diesem Jahr soll der Markt auf dem Musterplatz mit Zugangskontrollen stattfinden. Ungeimpfte und Nicht-Genesene haben dann keinen Zutritt.

Unwetter: Das Sturmtief Ignatz verursachte im Neckar-Odenwald-Kreis Sachschäden, Stromausfälle sowie Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr. Das berichtete das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises.

Insgesamt seien in der vergangenen Woche rund 215 Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie 16 Mitarbeiter der Straßenmeistereien zumeist wegen umgestürzter Bäume und herabfallender Dachziegel im Einsatz gewesen. Der Einsatzleitwagen 2 des Neckar-Odenwald-Kreises unterstützte die Integrierte Leitstelle aufgrund eines stark erhöhten Aufkommens an Notrufen. Personenschäden gab es glücklicherweise nicht. In mehreren Gemeinden kam es zu kurzzeitigen Stromausfällen.

Umwelt: Die Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises werben verstärkt für Bioprodukte, die im Landkreis hergestellt werden. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) berichtete, habe der Landkreis dazu 60 Info-Banner anfertigen lassen, die an den Ortseingängen der Städte und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis aufgestellt werden sollen. Diese weisen auf die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald im Allgemeinen und auf Bio-Produkte, die hier hergestellt werden, im Besonderen hin.

Die Idee dazu war im Steuerungskreis der Bio-Musterregion entstanden. Peter Hauk, hiesiger Landtagsabgeordneter und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, wies darauf hin, dass in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion bio-zertifiziert sein soll. Dazu benötige man die Unterstützung der Verbraucher.

Corona: Mit der Einführung einer neuen Corona-Verordnung hat das Land Baden-Württemberg das 2G-Optionsmodell eingeführt. Wie die RNZ berichtete, habe dies Auswirkungen auf die Planungen von Weihnachtsmärkten der Kommunen. So soll in Buchen der Weihnachtsmarkt auf dem Musterplatz stattfinden, weil man dort die Fläche - anders als in der Innenstadt - leichter absperren könne. Dort wird das Unternehmen BBV über die ganze Adventszeit hinweg eine Eisbahn betreiben. Zugang zu dem Markt sollen nur Personen erhalten, die geimpft oder genesen sind.

In Mudau dagegen plant man einen Markt ohne Umgrenzung und mit 3G-Regeln, während sich in Walldürn der Trägerverein wegen der Hygienebestimmungen nicht in der Lage sieht, den Markt zu organisieren. Laut Bürgermeister Markus Günther denke man jedoch über Alternativen nach. In Hardheim plant man einen Weihnachtsmarkt von 26. bis 29. November auf dem Schlossplatz unter 3G-Regeln. Die Hardheimer Handballer lassen dagegen zu ihren Heimspielen nur Zuschauer zu, die getestet oder geimpft sind.

Martin Bernhard