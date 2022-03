Sturm verursacht Schäden am Alten Rathaus in Großheubach

Gemeinderat in Kürze

Gedenken an Meinrad Lebold: Vor dem Einstieg in die Tagesordnung gedachten Bürgermeister Gernot Winter sowie die Ratsmitglieder Meinrad Lebold, der am gleichen Tag verstarb. Lebold war Bauhofleiter der Gemeinde Großheubach, zudem Kreisbrandrat. Oftmals begleitete Lebold auch die Sitzungen des Gremiums und konnte aufgrund seiner umfangreichen Fachkenntnisse viele Fragen zu einzelnen Themenkomplexen beantworten und detaillierte Auskünfte zu Sachverhalten und Projekten geben. Es sei zu früh und der falsche Ort und Zeitpunkt, seine Leistungen für die Gemeinde Großheubach zu würdigen, so Winter. Es sei aber richtig und wichtig, Meinrad Lebold zu gedenken. Der Bürgermeister bat die Anwesenden, sich für eine Minute des schweigenden Gedankens von ihren Sitzen zu erheben. Gewerbegebiet Süd II: Das Gremium beschäftigte sich mit Stellungnahmen zur Änderung und Erweiterung des Gewerbegebietes Süd II und bestätigte nochmals öffentlich einen bereits am 15. Februar 2022 nicht-öffentlich gefassten Beschluss. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte im Zeitraum vom 9. August bis 7. September 2021, ebenfalls wurde die Öffentlichkeit mit eingebunden. Den aufgrund der eingegangenen Rückmeldungen vom beauftragten Planungsbüro eingebrachten Wertungs- und Abwägungsvorschlägen wurde seitens des Gremiums zugestimmt, entsprechende Änderungen in die Unterlagen eingearbeitet. Wie Winter mitteilte, seien keine Rückmeldungen erfolgt, welche den Erweiterungsplänen des Gewerbegebiets insgesamt im Wege stehen würden. Ebenfalls beinhaltete der gefasste Beschluss, dass nun die aktualisierten Unterlagen zur öffentlichen Auslegung freigegeben werden sollen. Schlechter Straßenzustand: Die Gemeinde habe, so Winter, per Schreiben vom 17. Februar das Staatliche Bauamt Aschaffenburg auf den schlechten Zustand der Staatsstraße 2441 ab dem Ortsschild in der Röllbacher Straße Fahrtrichtung Röllbach bis zur Abzweigung Klotzenhof und damit insbesondere oberhalb der Kobenquelle aufmerksam gemacht und den Sachverhalt mit Fotos dokumentiert. Die Rückmeldung vom Bauamt bestätigte, dass dieses über den Sachverhalt informiert sei. Es solle zeitnah eine Notsicherung erfolgen, eine Sanierung des Straßenabschnittes solle erst 2025 angegangen werden. Knoten Drei: Der Bürgermeister informierte, dass in Zuge der Realisierung des "Knoten Drei" - dabei handelt es sich um geplante Straßenabschnitte kurz vor dem Tunnel Richtung Bürgstadt, wo die Abzweigungen bereits angelegt sind - eine bisher noch ausstehende Grundstücksangelegenheit mittlerweile notariell erledigt wurde und für die zweite bereits ein Notartermin anstehe. Somit könnte nach langen Jahren des Wartens eine Umsetzung des "Knoten Drei" vielleicht im nächsten Jahr erfolgen.