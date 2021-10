Strom aus der Sonne für 600 Haushalte

Blick in den Odenwald

Mit etwas mehr als 7800 Modulen ist auf dem Gelände des früheren Munitionsdepots Hainhaus (Gemeinde Lützelbach) ein Solarpark entstanden.

Fertiggestellt: Mit der Inbetriebnahme der dritten Fotovoltaik-Anlage hat die Odenwald-Regionalgesellschaft mbH (Oreg) am Montag ihr auf drei Bauabschnitte verteiltes Projekt zur Installation von PV-Aufdach- und Freiflächenanlagen am Standort Hainhaus abgeschlossen. Wie die Oreg mitgeteilt hat, wurde die aktuelle PV-Anlage auf der ersten Bunkerreihe in der ehemaligen Munitionsaufbereitungsanlage montiert. Alle drei Anlagen zusammen verfügen über eine Nennleistung von 2,1 Megawatt. Hierfür wurden 7830 Module verbaut. Den Angaben nach können damit rechnerisch 600 Haushalte (bei durchschnittlich 3500 Kilowattstunden pro Haushalt) versorgt werden. Der Standort des Areals Hainhaus befindet sich in der Gemarkung von Lützelbach. Projektbeginn war im August 2018; die Baugenehmigung wurde im Dezember desselben Jahres erteilt.

Zwischen den elf Bunkerzwischenräumen wurden in den vergangenen Jahren rund 32 000 Kubikmeter Erdaushub verfüllt, um eine plane Dachfläche von 7300 Kubikmetern auf der Bunkerreihe zu schaffen. Die Dachfläche hat eine Breite von 18,75 Meter und eine Länge von 391 Meter. Die Hangfläche weist eine Höhe von 20,10 Meter auf und ist ebenfalls 391 Meter lang. Sie ist knapp 8200 Quadratmeter groß. Die Anlage ist komplett nach Süden ausgerichtet und speist ihren Strom ins Mittelspannungsnetz der E-Netz (ein Tochterunternehmen der Darmstädter Entega GmbH) ein. Betreiber ist die Schoenergie GmbH als Pächter der Fläche, die der Oreg gehört. Das Investitionsvolumen hat die Oreg mit 1,8 Millionen Euro angegeben.

Gesucht: Gut ausgewiesene Wanderwege nutzen wollen viele, doch sie wollen auch gepflegt sein. Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ruft dazu auf, auch einen kleinen Beitrag dazu beizusteuern. In mehreren Gebieten, darunter im Odenwaldkreis fehlen ausreichend Wegemarkierer, wie es in einer Meldung dazu heißt. Als verantwortliche Organisation für die Markierung der Rundwege; ausgehend von Wanderparkplätzen und Kommunen, obliegt dem Verband die Betreuung eines Rundwander-Wegenetzes von rund 5500 Kilometern.

Für die Wegemarkierung werden Wegewarte mit Wohnsitz im Odenwaldkreis gesucht. Voraussetzung für diese Tätigkeit sind neben ausreichender Kondition eine gute Ortskenntnis sowie verantwortungsbewusstes, selbständiges Arbeiten in der freien Natur. Kenntnisse im Kartenlesen sollten ebenfalls vorhanden sein. Der zeitliche Rahmen für diese Arbeiten liegt im Frühjahr/Sommer und erfordert meist wenige Tage. Bei freier Zeiteinteilung und ohne Terminzwang wird eine Aufwandsentschädigung von 2,50 Euro pro Stunde gezahlt. Hinzu kommen entstehende Fahrtkosten mit PKW oder Fahrrad zum Einsatzort. Die Wegewarte bekommen Arbeitsmaterial und Wanderkarte zur Verfügung gestellt und werden vor Ort eingewiesen. Interessenten melden sich unter 06251 70799-24 oder per Email an P.Mack-Gnirss@geo-naturpark.de.

Getestet: Das Corona-Zentrum des Roten Kreuzes in Erbach bietet an, sich auf die Menge der Antikörper gegen eine Covid-19 Infektion im Blut testen zu lassen. Darüber werde das eventuell erhöhte Risiko einer Ansteckung festgestellt, schreibt das DRK. Dabei wird, ähnlich wie bei einer Messung des Blutzuckers, mittels eines kleinen Piks etwas Blut aus der Fingerkuppe entnommen und vor Ort analysiert. Empfohlen wird dieser Test von der Hilfsorganisation frühestens 14 Tage nach einer Infektion oder nach der letzten Impfung. Die ermittelten Werte werden in den drei Stufen hoch, mittel und niedrig veranschaulicht. Daraufhin könne der Kunde entscheiden, ob er eine dritte Impfung in Anspruch nehmen möchte. Die Kosten für den Test liegen bei 30 Euro.

Betont wird, dass der Antikörper-Test nur als Hinweis zu verstehen sei. Zu umfänglichen Aussagen über die vorhandenen Abwehrkräfte spielen weitere Faktoren eine Rolle. Werte zwischen 25 und 250 gebundener Antikörper-Einheiten im Blut werden als niedrig, zwischen 250 und 500 als mittel und ab 500 als hoch klassifiziert. Möglich sind die Testungen im angegliederten Impfzentrum dienstags und donnerstags zwischen 12 und 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr. Das Testzentrum befindet sich in Erbach in der Martin-Luther-Straße 18-20. Weitere Informationen stehen im Internet unter https://www.drk-coronazentrum.de.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 45,5 deutlich auf 97,2 (Stand Dienstag; aktuell: 151) gestiegen. Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen 94 neue Corona-Infektionen. Mit 42 gab es die meisten in Erbach (13) und Michelstadt (29), wo etliche Fälle in einer Gemeinschaftsunterkunft aufgetreten sind. Von den 94 neu infizierten Personen waren 16 vollständig geimpft. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach werden drei Patienten behandelt, davon einer intensivmedizinisch. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich drei weitere Personen.

Manfred Giebenhain