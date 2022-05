Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stroke Nurse spricht im Interview über Arbeit mit Schlaganfallpatienten

Maria Atilmis: "Es ist wichtig, keine Zeit zu verlieren"

Erlenbach a.Main 30.05.2022 - 09:00 Uhr 2 Min.

Maria Atilmis ist als Stroke Nurse im Erlenbacher Krankenhaus spezialisiert auf Patienten mit Schlaganfällen.

Wieso wollten Sie Stroke Nurse werden?

Ich wollte mein Wissen zur Akutversorgung erweitern und erfahren, was zu tun ist, wenn sich der Zustand eines Patienten verschlechtert. Ein Schlaganfall kann ja nicht nur die Patienten von draußen, sondern auch die Patienten im Krankenhaus treffen. Ich sehe manchmal auf der Intensivstation, dass ein Patient eine Lähmungserscheinung hat. Dann weiß ich, welche Untersuchungen ich machen muss, bis der Arzt da ist. Ich wollte außerdem mein Wissen an mein Team weitergeben, denn nicht jeder konnte den Kurs besuchen.

Welche Anzeichen deuten auf einen Schlaganfall hin?

Man kann sich diese Regel merken: FAST. Das "F" steht für "Face", also für das Gesicht. Hier kann ich die Person lächeln lassen, dann sehe ich, ob der Mundwinkel hängt. Dann kommt "Arms". Hier lasse ich den Betroffenen die Arme nach oben strecken und die Handflächen nach oben zeigen. Das "S" steht für "Speak", also die Sprache. Hier lasse ich den Patienten einen Satz sprechen. Wenn die Sprache verwaschen ist oder eine Sprachstörung vorliegt, kann ich vermuten, dass etwas dahinter steckt. "T" bedeutet "Time", das heißt, es ist wichtig, keine Zeit zu verlieren. Denn Zeit ist Hirn: Bei einem Schlaganfall werden pro Minute 1,9 Millionen Nervenzellen zerstört. Deswegen sollte man sofort die 112 anrufen und die Symptomatik schildern.

Wo haben Sie den Kurs besucht und wie lief er ab?

Ich habe meine Fortbildung im Helios Bildungszentrum in Aue (Sachsen) gemacht. Die Plätze sind sehr knapp, einige warten zwei bis drei Jahre darauf. Insgesamt waren es 280 Stunden, darunter 40 Stunden Hospitanz auf einer zertifizierten Schlaganfallstation in der Uniklinik Würzburg. Wir waren 21 Personen und haben zum Beispiel gelernt, CT-Befunde und Laborergebnisse auszuwerten. Natürlich habe ich Anatomie, Physiologie und Befundung auch in der Grundausbildung gelernt, aber bei der Fortbildung war es intensivierter.

21 Personen waren beim Kurs in Sachsen mit dabei. Gibt es an der Helios Klinik in Erlenbach noch eine weitere Stroke Nurse?

Ja, wir haben eine weitere Stroke Nurse. Wir haben auch eine eigene Stroke-Unit, sie ist seit vorigem Jahr zertifiziert. Diese ist seit vorigem Jahr zertifiziert und umfasst vier Betten.

Wie viele Schlaganfälle werden in der Klinik behandelt?

Im vergangenen Jahr sind 524 Patienten behandelt worden. Das entspricht einem monatlichen Durchschnitt von rund 44 Fällen.

Welche Faktoren können das Risiko eines Schlaganfalls erhöhen und was können die Menschen prophylaktisch dagegen tun?

Leider haben Schlaganfälle viel mit gesellschaftlichen Voraussetzungen zu tun: Übergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum oder mangelnde Bewegung. Nicht nur ältere Personen können betroffen sein, sondern auch jüngere Menschen. Wichtig ist es, die Ernährung umzustellen, also bei Diabetes weniger Zucker zu essen, sich fettarm und ballaststoffreich zu ernähren. Man sollte sich viel bewegen, den Blutdruck einstellen und eine eventuelle Diabetes behandeln lassen.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit besonders viel Spaß?

Es ist schön, wenn ich die Erfolge der Patienten sehe. Wenn einer einen kompletten Sprachverlust hatte, dann seine Medikamente und Training bekommt und sich sein Zustand bessert, ist das sehr befriedigend.

Julie Hofmann

Zur Person: Maria Atilmis Maria Atilmis kommt ursprünglich aus Rumänien und wohnt in Erlenbach am Main. 2017 machte die 39-Jährige ihre Ausbildung zur Fachkrankenschwester für Intensivmedizin und Anästhesie. Seit elf Jahren arbeitet sie in der Erlenbacher Helios Klinik. 2020 absolvierte Atilmis die Zusatzausbildung zur Stroke Nurse. (juh)