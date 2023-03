Strohpuppen brennen in Stadtprozelten, Neuenbuch und Faulbach

Südspessarter Jugend treibt Winter aus

Faulbach 20.03.2023 - 15:37 Uhr 2 Min.

Das Ende vom "Totemoo" in Neuenbuch: Er wird verbrannt. Geschlechterproporz gewahrt: "Totemoo" und "Totefroo" in Faulbach. Der "Totemoo" in Stadtprozelten bei seiner letzten Zeitungslektüre.

»Heijo, doude Moo, des Johr kriege mer e besser Johr«: So schallte es in der Hauptstraße von Stadtprozelten, wo die Kinder und Jugendlichen die mannshohe Strohpuppe vor sich hertrugen. Die Tradition geht auf die Zeit der Pest zurück: Während des Dreißigjährigen Krieges wütete auch in unserer Region die Seuche und raffte sehr viele Einwohner hinweg. Damals sollen die Leichensammler beim Einsammeln der Toten gerufen haben: »Heijo, doude Moo, morje kommd en annern dro« (Hallo, toter Mann, morgen kommt ein anderer dran). Ganz früher wurde die Puppe in den Main geworfen - und mit ihr symbolisch Krankheit und Not ertränkt. Irgendwann wurde dies dann umgewandelt und die Puppe verbrannt.

Den Jüngsten in Stadtprozelten war der geschichtliche Hintergrund dieses Brauchs freilich noch nicht bewusst, als sie am Sonntagmittag gespannt auf das Eintreffen des Totenmanns warteten. Denn als der dann endlich vorbeikam, wurden sie mit Süßigkeiten belohnt, die Anwohner aus ihren Fenstern warfen und flugs in den mitgebrachten Taschen und Säckchen der Kinder verschwanden.

Frühlingsgruß in Neuenbuch

Vollständig ist alte Brauch aber erst dann, wenn damit auch die Begrüßung des Frühlings oder des kommenden Sommers verbunden ist. Dies ist im Ortsteil Neuenbuch noch Brauch. Dort zogen die jungen Leute, nachdem sie den »Hajo« verbrannt hatten, mit einem blumengeschmückten Baum zu den Häusern, beschenkten die Menschen mit Blumen und erhielten dafür ihre Gaben.

Die Schüler Max Büttgenbach, Chelsea Bury, Malia Birkholz und Johann Birkholz, welche die »Hajo-Kampagne« in Neuenbuch mitorganisiert hatten, erhielten von den Anwohnern auch so manchen Euro als Geldspende. 80 Euro wurden von den vier Schülern für Spielgeräte der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Begeisterung der Jugend und die Anteilnahme der ganzen Bevölkerung von Stadtprozelten und Neuenbuch sorgten auch dieses Jahr wieder dafür, dass dieser schöne Brauch nicht in Vergessenheit gerät.

Totenpaar in Faulbach

In der Nachbargemeinde Faulbach wurde ebenfalls der »Hajo« ausgetragen. Anders als in Stadtprozelten war das heutige Faulbach aber früher in zwei selbstständige Dörfer durch den Bach gleichen Namens geteilt. Rechts des Baches »Frischbach«, links das eigentliche »Faulbach«, auch »Oberdorf« oder auch »Neudorf« genannt. Der Bach bildete dadurch auch Jahrhunderte lang die Grenze zwischen den Bistümern Mainz und Würzburg. Unter Bischof Julius Echter wurden beide Dörfer im Wege eines Gebietsaustausches wahrscheinlich zu einem Dorf zusammengelegt. Dies ist vermutlich auch der Grund, warum man bis heute noch zwei Strohpuppen durch das Dorf trägt.

Im Dorfteil »Frischbach« wird bis heute die »Hajofroo« oder »Totefroo«, in Faulbach dagegen der »Hajomoo« oder »Totemoo« angefertigt. Beide werden getrennt durch die ehemaligen Dorfteile getragen, um sich dann an der Brücke über den Faulbach zu treffen und gemeinsam am Mainufer in Flammen aufzugehen. Dabei wird das Lied vom »Sommertag« gesungen: »Hajo, Summerdooch! De Winter is en schlimmer Moo, hot e recht Poor Stiffel o! Hajo, Summerdooch!« Auf dem Rückweg durchs Dorf erhalten die Kinder entlang der Hauptstraße die begehrten »Hajo-Weckli« und Süßigkeiten.

Auch in den Ortschaften auf der badischen Mainseite ist die Tradition lebendig geblieben: So wurden am Wochenende in Mondfeld, Boxtal und Rauenberg der »Lange Doude« beziehungsweise der »Schwarze Mann« ausgetrieben.

Werner Rodenfels