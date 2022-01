Streusalzlager der Straßenmeisterei Miltenberg noch gut gefüllt

Schnee und Glätte halten sich diesen Winter im Kreis Miltenberg bisher in Grenzen - Bisher 700 Tonnen Salz ausgebracht

Miltenberg 13.01.2022 - 13:03 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Großflächig kann das Sole-Fahrzeug das verflüssigte Kochsalz ausbringen Harald Stahl inmitten seiner Salzlagers. Die Halle fasst rund 2000 Tonnen Streusalz. Markus Grosch arbeitet seit vielen Jahren bei der Straßenmeisterei. Er fährt unter anderem dieses Fahrzeug mit Sole-Ausbringung

Das Lager auf dem Firmengelände fasst rund 2000 Tonnen Streusalz. Vor dem riesigen weißen Berg wirkt Harald Stahl regelrecht klein. Bisher hat der Betrieb rund 700 Tonnen Salz meist vorsorgehalber in seinem Zuständigkeitsgebiet verstreut. Vorwiegend fuhren die Streufahrzeuge in den Höhenorten wie Wenschdorf, Monbrunn, Neudorf, Breitenbuch, Reichertshausen oder Mainbullau.

Milde Winter

Die Winter waren in den vergangenen fünf Jahren nicht wirklich hart. Das belegt der Salzverbrauch der Straßenmeisterei Miltenberg (siehe Hintergrund). Nur die 2020/21 war es recht frostig. Eine Prognose, wie das Wetter in den nächsten Tagen oder Wochen wird, will Harald Stahl nicht wagen. Auch er kann nur maximal drei Tage in die Zukunft schauen, was das Wetter so bringt. »Bis Mitte April ist aber alles möglich, der Winter kommt manchmal auch noch im Frühling«, so Stahl.

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei betreuen den größten Teil der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Miltenberg. Sie sind zuständig für rund 35 Kilometer Bundes-, 130 Kilometer Staats- und 162 Kilometer Kreisstraßen.

Klar umgrenzte Zuständigkeit

Zur Miltenberger Straßenmeisterei gehören laut Betriebsleiter Stahl die Regionen um Amorbach, Eichenbühl und Miltenberg einschließlich Höhenlagen sowie der gesamte Südspessart. Die nördliche Grenze bilden die Kreisstraßen Mil 25 Elsenfeld - Hofstetten und Mil 26 Hofstetten - Eichelsbach und weiter der Staatsstraße St 2308 Sommerau-Hobbach. Nicht zuständig sei er für den vierspurigen Bereich der B 469, sondern erst ab Trennfurt für den zweispurigen Bereich, so Stahl. Um die nördlichen Kommunen wie Trennfurt, Wörth, Obernburg, Mömlingen, Großwallstadt, Sulzbach, Niedernberg, Leidersbach, Kleinwallstadt und Hausen kümmere sich die Straßenmeisterei Mainaschaff.

Grünpflege und Reparaturen

Wenn die Mitarbeiter der Straßenmeisterei nicht mit dem Winterdienst beschäftigt sind, drehen sie keineswegs Däumchen, sie haben immer genug zu tun. Sie erledigen Arbeiten wie zum Beispiel Gehölz- und Grünpflege, sie kontrollieren Fahrbahnen, Nebenanlagen und Brücken und beheben kleiner Schäden. Sie warten und reinigen auch den neuen Tunnel zwischen Miltenberg und Großheubach und halten die Beschilderungen, Entwässerungseinrichtungen und Verkehrseinrichtungen sauber und instand.

Die Mitarbeiter sind seit Jahren, manche seit Jahrzehnten dabei. »Sie tun wirklich alles und vor allem gerne, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten«, so Harald Stahl. Dennoch appelliert er an die Vernunft der Bevölkerung: »Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat für uns oberste Priorität. Deshalb geben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Dennoch sollten die Autofahrer dafür Sorge tragen, dass sie Winterreifen aufziehen und bei Schneefall ausreichend Zeit einplanen.«

Anja Keilbach

Hintergrund: Salzverbrauch in den vergangenen fünf Jahre Der Salzverbrauch im Bereich der Straßenmeisterei Miltenberg: Im Winter 2016/2017 waren es 1630 Tonnen, 2017/2018 wurden 1358 Tonnen Salz auf den Straßen im Kreis Miltenberg gestreut. Ein Jahr darauf brauchte der Räumbetrieb 1080 Tonnen Salz. Am niedrigsten lag der Verbrauch im Winter 2019/2020 mit nur 733 Tonnen Salz, in der darauffolgenden frostigen Zeit mit viel Schnee und Glätte musste der Betrieb fast das Vierfache, nämlich 2560 Tonnen Salz, einsetzen, um den Verkehr auf den Straßen am Laufen zu halten. Im Durchschnitt wurden in den vergangenen fünf Jahren 1472 Tonnen benötigt. Das Streusalz ist eigentlich ein Kochsalz, dass aber mit Zusatzstoffen angereichert ist, um es ungenießbar zu machen. Der Fuhrpark der Straßenmeisterei: Zwei Lastkraftwagen mit einem Streuautomaten FS 30 und einem Kombistreuer und jeweils einem Frontschneepflug zur Seitenräumung. Weiter führen sie drei Unimog, ebenfalls mit Streuautomaten und Frontschneepflug. Für die Unimog gibt es noch eine Schneeschleuder und eine Schneefräse, die bei weißer Pracht von besonderer Höhe eingesetzt werden. anke