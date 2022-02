Streuobstwiesen als Biotop erhalten

Die Kreisgruppe Miltenberg im Bund Naturschutz (BN) kündigt an, im Rahmen des Streuobstpaktes Bayern ihr Engagement für den Schutz der Streuobstwiesen zu verstärken. »Wir begrüßen deshalb, dass Umweltminister Glauber für den Landkreis eine halbe Projektstelle zugesagt hat«, teilt Vorsitzender Steffen Scharrer mit. Diese solle nach Möglichkeit in eine dauerhafte Stelle umgewandelt werden, was eine wichtige Verstärkung der unterbesetzten Naturschutzbehörde am Landratsamt sei.

»Streuobstwiesen haben eine besonders hohe ökologische Wertigkeit«, ergänzt stellvertretender BN-Vorsitzender Matthias Staab. »Die Wiesen sind meist sehr blütenreich, und alte Obstbäume sind wichtige Nistplätze zum Beispiel für den Steinkauz sowie Lebensraum für Totholz bewohnende Käfer und andere Insekten.« So seien zwei Streuobstwiesen am Untermain unter den wichtigsten 30 Lebensräumen für Urwald-Reliktarten, zu denen vor allem seltene Käfer, wie der Eremit, zählen.

Klage verhindert

Im vergangenen Oktober hat die Staatsregierung den »Bayerischen Streuobstpakt« gemeinsam mit den Naturschutzverbänden unterzeichnet und somit eine Klage unter anderem des Bund Naturschutz gegen eine Herabsetzung des Schutzstatus vieler Streuobstwiesen verhindert. In Bayern sollen eine Million neue Streuobstbäume gepflanzt werden. Insgesamt lässt sich der Freistaat die Umsetzung des Streuobstpaktes bis 2035 über 600 Millionen Euro kosten.

Seit vielen Jahren setzt sich die BN-Kreisgruppe für den Erhalt der Streuobstwiesen ein. So habe beispielsweise die Ortsgruppe Kleinwallstadt gemeinsam mit anderen bereits 2006 unter Federführung von Matthias Staab einen Streuobst-Erlebnisweg ins Leben gerufen, heißt es in der Mitteilung. Steffen Scharrer betont aber auch, das Pflanzen neuer Obstbäume alleine reiche nicht aus. Wichtig sei vor allem, dass genügend Menschen dazu bereit seien, die Wiesen und Bäume auch zu pflegen. Daran mangele es aber sehr oft. Der Bund Naturschutz lobt deshalb ausdrücklich auch das Engagement des Landschaftspflegeverbands, der mit Schnittkursen die Bevölkerung zur Pflege alter Obstbäume anleite.

Schnittkurs bei Spaziergang

Im Rahmen eines Spaziergangs auf dem Streuobst-Erlebnisweg in Kleinwallstadt werden am Samstag, 5. März, von 13 bis 16 Uhr, die Grundlagen des Obstbaumschnittes erklärt und dessen Auswirkungen anhand der vorhandenen Gehölze veranschaulicht. Dabei geht es sowohl um den Pflanzschnitt, als auch um Möglichkeiten, ältere Gehölze mittels Entlastungs- und Verjüngungsschnitt wieder fit zu machen. Neben dem Basiswissen zur Neuanpflanzung und Pflege, geben die Referenten Manfred Knippel vom Landschaftspflegeverband und Matthias Staab auch wertvolle Tipps zur ökologischen Aufwertung einer Streuobstwiese.