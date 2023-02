Streuobst: Ideen für Erhalt der Wiesen

Runder Tisch: Ergebnisse des zweiten Treffens

Miltenberg 01.02.2023 - 18:27 Uhr < 1 Min.

Vertreter von Naturschutzverbänden und Vereinen, Behörden und Wirtschaft, aber auch aus der Landschaftsobstbaumpflege vernetzen sich dabei, bündeln ihr Wissen und wollen sich künftig verstärkt für den Erhalt dieser bedeutenden Kulturlandschaft einsetzen.

Gemeinsam mit der Streuobstberaterin für den Landkreis Miltenberg, Linda Sedelmayer, wurden aus den vielen Anregungen und Ideen der Teilnehmer Schwerpunkte herausgearbeitet. Mit viel Engagement und Interesse wurden diese im November in drei Arbeitsgruppen-Treffen diskutiert. Die Themen der Runden Tischs reichten von »Öffentlichkeitsarbeit und Bildung« über »Maßnahmen am Baum« bis hin zu »Verwertung und Vermarktung«. Hier werden gemeinsam konkrete Verbesserungen angestrebt. Als Ergänzung zu den zahlreichen lokalen Initiativen ist auch der Wunsch nach einer »Eigenmarke« für den Landkreis Miltenberg aufgekommen.

Mistel-Problematik

Intensiv wurde zudem die Problematik der Misteln debattiert. Für die Bekämpfung der parasitischen Pflanze bietet der Landschaftspflegeverband Mistelschnittkurse an. Der nächste findet am Samstag, 4. Februar, um 10 Uhr in Kleinwallstadt (Treffpunkt Wanderparkplatz am Birkenhof, Schlossstraße) statt.

Um das Interesse am Thema Streuobst zu steigern, möchten die Mitglieder des Runden Tisches außerdem im Jahresverlauf verschiedene Veranstaltungen anbieten. Wann und wo das dritte, für alle Interessierte offene Treffen der Streuobstbegeisterten stattfindet, ist in Kürze auf der Internetseite https://www.lpv-miltenberg.de ersichtlich.

kü