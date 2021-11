Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Streng geheim: Was lagert wohl alles im Kreis Miltenberg?

Randnotizen

Das Verfahren zur Suche nach einem Atommüll-Endlager steht in der Kritik.

Es gibt ein Vorhaben im Kreis Miltenberg, von dem alle begeistert sind, die mit ihm vertraut sind. Die Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks (THW) vor Ort sind stolz: Was da passiert, sei eine große Sache. Die Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz (CSU) aus der Region freut sich, dass sie das bundesweit bedeutende Vorhaben an den Untermain geholt habe.

Und tatsächlich: So wie die Eingeweihten des THW uns ihr neues Logistikzentrum im Industrie Center Obernburg in Erlenbach beschreiben, klingt das innovativ und nachhaltig. Es ist ein positives Beispiel für eine Lehre aus der Corona-Krise, obendrein mit Blick auf die Klima-Krise vorausschauend. Doch stockt und stolpert seit Wochen ein Bericht darüber. Ein Besuch vor Ort scheitert - ausgerechnet an der Abteilung, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Diese weit außerhalb des Kreises Miltenberg sitzende Pressestelle sagt: Ein Besuch sei nicht möglich, weil »Material für Dritte« gelagert würde. Das dürfe das THW nicht zeigen. Hinzu kommen »hohe Sicherheitsanforderungen«, die nicht weiter begründet werden. Klingt mysteriös. Will die Pressestelle unser Medienhaus abwimmeln - oder mit dem Hinweis »psst, streng geheim!« die Neugier wecken?

Unsere Redaktion spekuliert seither darüber: Welches »Material von Dritten« unterliegt so hohen Sicherheitsanforderungen? Lagert hier etwa jemand probeweise Atommüll? Der Kreis Miltenberg ist bei der Suche nach einem Endlager ja noch nicht raus... Geheim halten müsste man das, klar. Dagegen spricht allerdings, dass im Umgang mit Atommüll bisher nicht allzu viel Wert auf Sicherheit gelegt wurde.

Oder hat jemand im Lager des THW Raubkunst versteckt? Das würde Sicherheit erfordern. Aber eigentlich will man die Meisterwerke doch der Öffentlichkeit zeigen!

Wir lösen den Fall auf, die Antwort liegt nämlich auf der Hand: Das THW lagert all die Socken, die zu Weihnachten verschenkt werden. Die sind streng geheim, weil wir doch alle ausgemacht haben, dass wir uns dieses Jahr wirklich nichts zu Weihnachten schenken. Und sie sind so hässlich, dass sie niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken dürfen. Unser Beweis: Nach Weihnachten läuft kaum jemand mit kurzer Hose herum. Jetzt wissen Sie auch, warum.

Kevin Zahn