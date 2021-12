Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Streit um »üble Nachrede im Internet«

Gericht: Vorgeschichte mit gegenseitigen Beleidigungen - Verfahren wegen geringem Verschulden eingestellt

Obernburg 05.12.2021

Gleich zu Beginn räumte die Angeklagte die Äußerungen übers Netz ein, beharrte aber darauf, dass diese der Wahrheit entsprechen würden. Eine Zeugin, die das belegen könne, hatte sie gleich mitgebracht. Zur Begründung führte sie an, die Klägerin habe im Netz falsche Tatsachen über sie behauptet; unter anderem, dass sie Tiere gequält und Hausfriedensbruch begangen hätte.

Im Zuge der Beweisaufnahme war zunächst die Frau gehört worden, die wegen übler Nachrede Anzeige erstattet und Strafantrag gestellt (laut eigener Aussage nicht der erste Fall) hatte. Was sich zuvor schon als Hintergrund des Streites angedeutet hatte, wurde hier nochmals bestätigt. Es ging wohl um Handel mit Pferden und um Vorwürfe, dass die Tiere gequält worden seien. Diese Aussage hatte die Angeklagte als Rufmord angesehen.

Auf konkrete Anfrage gab die Klägerin vor Gericht an, dass sie sich durch die Äußerungen im Netz stark gekränkt gefühlt hätte. Die sachbearbeitende Polizeibeamtin berichtete von »ausufernden« Aussagen der Anzeigeerstatterin, die es schwer gemacht hätten, Ermittlungsansätze und konkrete Tatvorwürfe zu finden. In der öffentlichen Chatgruppe hätten immerhin 320 Mitglieder Zugriff auf die getätigten Aussagen gehabt.

Kein Beitrag zum Tatvorwurf

Nach der Polizistin befrage das Gericht die von der Angeklagten mitgebrachte Zeugin, wobei Richterin Sandra Christ zunächst einmal abgeklärt haben wollte, was sie überhaupt zu der Sache sagen könne. Letztendlich konnte sie entgegen der Einlassung der Angeklagten zum eigentlichen Tatvorwurf nichts sagen, den betreffenden Chat hatte sie nicht gelesen. Dass die Klägerin angeblich auch mal falsche Behauptungen über Zeugin verbreitet hätte, half in der hier verhandelten Sache nicht weiter.

Staatsanwalt Lukas Beck regte daher eine Einstellung des Verfahrens an, dem die Richterin und auch die Angeklagte zustimmten. Es sei zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen, so die Richterin, allerdings sei der Verschuldensvorwurf in der hier verhandelten Sache gering. Die Angeklagte muss jetzt lediglich noch ihre eigenen Verfahrensauslagen tragen.

zaj