Streit um interkommunalen Gewerbepark in Buchen beigelegt

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 14.02.2023 - 16:03 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Interkommunale Gewerbepark Odenwald (IGO) bei Buchen besteht seit 25 Jahren. Rund 40 Firmen haben sich dort angesiedelt.

Kommunales: Die Bürgermeister der Kommunen Buchen, Limbach und Mudau haben ihren Streit über die Erweiterungsmöglichkeiten des gemeinsamen »Interkommunalen Gewerbeparks Odenwald« (IGO) beigelegt. Dieser hatte sich an einer dem IGO benachbarten Fläche entzündet, welche die Stadt Buchen als eigenes Gewerbegebiet ausweisen wollte. Denn in den vergangenen Jahren wurde dieses Grundstück als Erweiterungsfläche für den IGO angesehen.

Wie die Stadtverwaltung von Buchen mitteilte, habe man nun einen Kompromiss gefunden. Demnach soll die Fläche für die IGO-Erweiterung genutzt werden. Allerdings sollen auf Buchen 70 Prozent der Kosten und Erträge entfallen statt 60 Prozent, wie bisher üblich. Außerdem erhält die Stadt eine rund ein Hektar große Fläche im IGO zum Buchwert, um dort eine Lagerfläche für den städtischen Bauhof zu schaffen.

Baumaßnahme: Die Kosten für die Sanierung der Sport- und Spielhalle Buchen steigen auf voraussichtlich sechs Millionen Euro. Bis vor wenigen Wochen ging man noch von höchstens fünf Millionen Euro aus. Bei Baubeginn hatte die Stadt als Bausumme 3,6 Millionen Euro genannt.

Grund für die Kostensteigerung sind nicht nur höhere Preise im Baugewerbe. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, habe sich während des Umbaus weiterer Handlungsbedarf ergeben. So habe man marode Leitungen in den Sanitärräumen erneuern und Wände in den Dusch- und Umkleideräumen hochmauern müssen. Außerdem habe man entschieden, die Prellwand in der Halle zu erneuern.

IT-Sicherheit: Die Neckar-Odenwald-Kliniken waren in der vergangenen Woche von einem flächendeckenden Ausfall der IT-Systeme betroffen. Zunächst befürchtete man einen Hacker-Angriff. Deshalb wurde vorsorglich die für Cyberkriminalität zuständige Stelle des Landeskriminalamts informiert. Aufgrund des Ausfalls mussten die beiden Standorte der Kliniken in Mosbach und Buchen von der Notfallversorgung abgemeldet werden.

Wie das Landratsamt mitteilte, wurden die IT-Systeme der Neckar-Odenwald-Kliniken inzwischen wiederhergestellt. Man könne einen Hacker-Angriff als Ursache ausschließen. Der Grund für den Ausfall habe in einem Hardwaredefekt im Rechenzentrum der Kliniken gelegen. Dieser habe die in der Kliniksoftware für einen Cyberangriff vorgesehenen Schutzmechanismen ausgelöst. Die Versorgung der Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken sei jederzeit sichergestellt gewesen, teilte der Landkreis mit.

Martin Bernhard