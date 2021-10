Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Streit um Feuerwehr-Amt

Stadtrat: In Klingenberg erhebt die Neue Mitte Vorwürfe gegen Ehrenamtliche - Alles nur »Karteileichen«?

Klingenberg a.Main 15.10.2021 - 18:59 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Rat stimmte über die Frage ab, ob für die Trennfurter Wehr - Schönert ist ihr erster Kommandant - eine dritte Kommandantenstelle geschaffen werden soll. Mit zehn zu fünf Stimmen entschied sich der Rat dafür - nach ausgiebigem Gezanke.

Reiner Ebert sprach sich vehement gegen die Stelle aus. Er sagte, die Freiwillige Feuerwehr bewege sich in Richtung einer Berufsfeuerwehr. Er verglich das mit der Großstadt Frankfurt.

In scharfem Tonfall

Thorsten Strupeck (CSU) wollte das nicht im Raum stehen lassen. Er selbst habe das Amt des stellvertretenden Kommandant sechs Jahre lang ausgeübt. Er wies Ebert scharf darauf hin, dass die Tätigkeit ehrenamtlich ist und dass der geringe Lohn, den ein dritter Kommandant erhalte, in keinem Verhältnis zum Einsatz stehe.

Strupeck führte weiter aus, dass es derzeit zwar noch genügend ehrenamtliche Feuerwehrleute gebe, um den gesetzlich vorgegeben Brandschutz in Klingenberg sicher zu stellen. Doch sollten die Ehrenamtler in Zukunft wegbrechen, komme auch die kleine Stadt Klingenberg nicht mehr an hauptamtlichen Kräften vorbei. Diese müssten dann auch entlohnt werden, selbst wenn sie keine Einsätze hätten.

Ebert zeigte sich nicht überzeugt: Ihm zufolge soll die Freiwillige Feuerwehr Trennfurt hauptsächlich aus »Karteileichen« bestehen. Er äußerte den Verdacht, dass das Ehrenamt zum Geldmachen missbraucht werde. Da platzte Strupeck der Kragen. Er votierte dafür die Debatte zu beenden, bevor »das Ehrenamt noch mehr in den Dreck gezogen wird«. Hier hatte er die Mehrheit der Ratsmitglieder auf seiner Seite.

Despektierliches Verhalten

Das war nicht der einzige Streitpunkt der Sitzung: Schon zu Beginn hatten Mitglieder der Neuen Mitte durch despektierliches Verhalten für Unmut gesorgt. Es ging um die Änderung der Festsetzung »Einfriedung« in diversen Bebauungsplänen. Harald Fischmann (Grüne), der als Stellvertreter von Bürgermeister Ralf Reichwein (CSU) die Sitzung leitete, ermahnte daraufhin die Fraktion. Sie solle die Beschlussvorlagen mit dem nötigen Ernst betrachten, damit man das Prozedere der langwierigen Abstimmung mit Würde hinter sich bringe.

MIRIAM WEITZ

Bremsklotz mit schlechten Manieren Um den Ruf des Klingenberger Stadtrats steht es schon seit längerer Zeit nicht zum Besten. Bei der jüngsten Kommunalwahl zog die »Neue Mitte« in den Stadtrat ein mit dem Versprechen, es solle alles anders werden. Sie kündigte an, frischen Wind in die Kommunalpolitik der Stadt zu bringen. Geblieben ist von diesem allenfalls ein laues Lüftchen. Die Stadträte der Neuen Mitte fallen vielmehr durch mangelndes Benehmen, fehlende Ideen, wenig Sachverstand in der Kommunalpolitik und einer grundsätzlichen Dagegen-Haltung auf. Es ist auch keine Ausrede, dass sie noch nicht so lange dabei seien. Denn: Wer ernsthaft Kommunalpolitik betreiben möchte, sollte nicht vergessen, dass er als Vertreter der Bürger ins Amt gewählt worden ist. Er sollte deren Interessen vertreten - nicht nur die eigenen. Außerdem sollte es im Interesse der Neuen Mitte liegen, Klingenberg stadtteilübergreifend voranzubringen und nicht als Bremsklotz mit schlechten Manieren aufzutreten. Schließlich möchte die Gruppe auch bei der nächsten Wahl wieder gewählt werden - oder etwa nicht?