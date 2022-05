Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Streit um Burkharder Hof in Klingenberg nimmt kein Ende

Städtische Wohnbau wehrt sich gegen Vorwurf der Inkompetenz

Klingenberg a.Main 08.05.2022 - 10:54 Uhr 2 Min.

Das Gelände des ehemaligen Burkarder Hofs in Klingenberg ist ein großer Zankapfel im Stadtrat

Doch Stadtrat Michael Zengel (Neue Mitte) hat des kommunalen Bauprojekts zumindest politisch noch nicht abgehakt. Im Gespräch mit unserem Medienhaus wirft er der städtischen Wohnungsbaugesellschaft unter anderem vor, dass es keine schriftliche Vereinbarung mit den Zahnärzten gab.

Georg Klingenbeck, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtbau, hält auf Nachfrage dagegen, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft die ganze Zeit im engen Austausch mit den Zahnärzten war. Er hält fest: Die Willensbekundung des Zahnärzteteams war definitiv da. Eine schriftliche Fixierung sollte dann erfolgen, wenn alle Zahlen vorliegen. »Es war weitsichtig, wie wir das gehandhabt haben und wir haben wie ordentliche Kaufleute gehandelt,« betont er. Geschäftsführer Christian Mayer schließt sich dieser Meinung an.

Auch den weitergehenden Vorwurf Zengels, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft würden die Kernkompetenzen und die organisatorischen Strukturen fehlen, um sein solches Projekt überhaupt stemmen zu können, wollen beide so nicht stehenlassen. »Wir haben vom Stadtrat den Auftrag bekommen, das Gelände zu entwickeln, und das wollten wir,« sagt Klingenbeck. Seiner Aussage nach werde der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ständig von bestimmten Mitgliedern des Stadtrats Inkompetenz vorgeworfen. Durchaus erfolgreiche Projekte der Gesellschaft würden dagegen ignoriert. Ein schönes Beispiel sei die Entwicklung der Südspitze. Alle Wohnungen seien mittlerweile vermietet, lediglich die Gewerbeeinheit stehe leer. Diese habe aber mit eingeplant werden müssen, da es sich hier um ein Mischgebiet handele.

Auch den Vorschlag Zengels, statt der Praxis nun Wohnungen zu bauen, sehen sowohl Klingenbeck als auch Mayer kritisch, da die Räume sich im Erdgeschoss befinden. Sie führen das Verkehrsaufkommen als Hinderungsgrund an. Durch die Wilhelmstraße fahren täglich etwas 10.000 Autos und 300 Lastkraftwagen. Da dürfte es nach Meinung der Wohnbau-Geschäftsführer schwierig werden, Mieter oder Käufer zu finden. Bürgermeister Ralf Reichwein betont außerdem, dass bereits seit 2013 einen Bebauungsplan für den Burkarder Hof gibt. Dieser sollte lediglich geändert werden.

»Ärzte und Zahnärzte sind ein wichtiger Bestandteil einer Infrastruktur,« hält Reichwein grundsätzlich fest. Dass Klingenberg möglicherweise zukünftig ohne Zahnarzt dastehe, wäre für den Bürgermeister eine klare Schädigung der Infrastruktur.

»Es lag zum einen an der zeitlichen Verzögerung und zum anderen an der politischen Diskussion,« begründet Zahnärztin Barbara Kaufmann den angekündigten Umzug. Das Zahnärzteteam Klingenberg zeigt sich allerdings versöhnlich. »Wir gehen hier ohne Gram,« da sind sich Barbara Kaufmann, Gabriel Vill und Alexandra Krumb einig. »Es geht weiter, halt nur in Erlenbach«.

Einig sind sich die drei ebenso, dass die neue Praxis eine »Wohlfühlpraxis«, genauso wie in Klingenberg geplant, werden soll. Der Umzug des Zahnärzteteams soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Die drei Zahnärzte haben angekündigt, dass sie ihren Vermieter gerne bei der Suche nach einem neuen Mieter unterstützen. Einen Teil der Inneneinrichtung und die Technik wird das Zahnärzteteam allerdings mit in die neuen Räumlichkeiten nehmen.

MIRIAN WEITZ