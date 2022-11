Urteil nach Streit mit Messer und Schlagring am Miltenberger Mainufer

Gericht: Geld- und Bewährungsstrafe

Miltenberg 23.11.2022 - 11:58 Uhr 2 Min.

Laut Anklageschrift, vorgetragen von Staatsanwältin Sina Uhl, war es in der Nacht zum 17. Juli 2021 am Miltenberger Mainufer zu einem Streit gekommen, bei dem der jüngere Angeklagte mit einem gezogenen Messer auf den 24-Jährigen losging. Dieser habe dann mit einem Schlagring den jüngeren und einen weiteren jungen Mann mit Schlägen gegen den Kopf verletzt. Ein zusätzlicher Tatvorwurf resultierte aus einem Sachverhalt im Oktober 2021, als er im nördlichen Landkreis mit einem Schlagring, einem verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz, angetroffen worden war.

Die Strafvorwürfe: Versuchte gefährliche Körperverletzung für den Angriff mit dem Messer und Verstoß nach dem Waffengesetz sowie vollendete gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen für den Älteren.

In einer ersten Aussage ließ der 23-Jährige über seinen Rechtsanwalt Jan Ascheimer, Wiesbaden, erklären, dass der Vorwurf für ihn nicht zutreffend sei. Er und sein Begleiter seien mit einem Schlagring geschlagen und verletzt worden, und da habe er das Messer zur Verteidigung in die Hand genommen und nichts damit gemacht. Die Angreifer, circa sechs oder sieben, seien in der Überzahl gewesen, und fast jeder habe etwas in der Hand gehalten. Bei dem Angriff habe er unter anderem eine Verletzung im Gesicht erhalten, die genäht werden musste.

Nur verteidigt

Rechtsanwalt Raimo Göckel, Kanzlei Huhn, Miltenberg, erklärte, dass sein Mandant eher zufällig auf die aggressive Gruppe um den zweiten Angeklagten getroffen und mit Messer angegriffen worden sei. Sein Mandant habe sich mit dem Schlagring lediglich verteidigt. Im Zuge der Beweisaufnahme sagten mehrere junge Männer, unter anderem auch der, der ebenfalls Schläge mit dem Schlagring abbekommen haben soll, aus. Dabei stellte sich heraus, dass außer dem weiteren Angeklagten keiner gesehen hatte, wie mit dem Messer gezielte Stichbewegungen in Richtung einer Person geführt worden waren.

Konkret belegt waren dagegen die Verletzungen der beiden Personen, die durch die Schlagringschläge verursacht worden sein sollten. In ihrem Plädoyer zeigte die Staatsanwältin sich nicht mehr gänzlich überzeugt, dass der Jüngere mit einer Stichbewegung auf den Anderen los sei, und forderte daher, ihn wegen des Vorwurfs der versuchten gefährlichen Körperverletzung frei zu sprechen. Dagegen sah sie die beiden Körperverletzungsdelikte beim weiteren Angeklagten sowie den Verstoß nach dem Waffengesetz für erwiesen und forderte dafür eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten zur Bewährung.

Rechtsanwalt Astheimer widersprach der Staatsanwältin in wesentlichen Punkten. Sein Mandant habe sich dem gezückten Messer gegenüber gesehen und massiv bedroht gefühlt, dies auch ohne Stichbewegung. Da eine klassische Notwehrsituation vorgelegen habe und die Hauptverhandlung keine Belege dafür erbracht habe, dass sein Mandant mehrmals zugeschlagen habe, forderte er bezüglich des Körperverletzungsdeliktes einen Freispruch. Rechtsanwalt Göckel schloß sich den Ausführungen der Staatsanwältin an. Sein Mandant habe lediglich ein Messer in die Hand genommen und das sei es auch schon gewesen, immerhin habe es auch keine Stichverletzung gegeben.

Schuldig der Körperverletzung

In ihren letzten Worten bekräftigten die beiden Angeklagten nochmals, dass der eine Angst vor dem Messerangriff gehabt habe, der andere zuerst geschlagen worden sei und sonst nichts gemacht habe. Richterin Manuela Hettmann-Weißgerber hielt in ihrem Urteil den Angeklagten mit dem Schlagring für schuldig der gefährlichen Körperverletzung und des Besitzes eines verbotenen Gegenstandes und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung sowie als Bewährungsauflage einer Zahlung von 2000 Euro an eine karitative Einrichtung.

Den zweiten Angeklagten hielt sie für schuldig, eine einfache Körperverletzung versucht zu haben, 50 Tagessätze je 60 Euro soll er dafür zahlen. In ihrer Begründung sah sie zwar als erwiesen, dass der Angeklagte, als er mit dem Messer in der Hand auf den zweiten zulief, diesen verletzen wollte. Ob dabei das Messer verwendet werden sollte, dafür gab es aber für die Richterin keine ausreichenden Belege. Dem anderen Angeklagten billigte sie eine Notwehrsituation zu, allerdings habe es zumindest für einen zweiten Schlag mit dem Schlagring keine Notwehrsituation mehr gegeben.

Ob die Angeklagten, die auch die Kosten des Verfahrens tragen müssen, die Urteile annehmen, bleibt abzuwarten. Das dürfte aber aus Äußerungen, die nach der Verhandlung zu hören waren, als eher unwahrscheinlich einzustufen sein.

Hans Zajic