Strategie zur Vermeidung von Überflutungsschäden

Hochwasserschutz: Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken stellt Ergebnisse zur Abflusssituation und Erosionsgefährdung vor

Amorbach 08.09.2021 - 13:51 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Michael Link erläutert anhand farblicher Markierungen den mittleren Bodenabtrag von bis zu zehn Tonnen pro Hektar in den einzelnen Ortslagen durch Regen

Deren Initiative boden:ständig hat das Büro für multifunktionale Umweltplanung und Beratung (UP&B) aus Hüttenberg beauftragt, Erhebungen und Analysen zur Abflusssituation sowie zur Erosionsgefährdung im Projektgebiet durchzuführen. Über erste Ergebnisse informierte dessen Inhaber Michael Link am Montag die Verwaltung und die landwirtschaftlichen Anlieger in dem entsprechenden Gebiet.

Nach einer ersten Grobanalyse im Frühjahr wurden zwischenzeitliche umfangreiche detaillierte Untersuchungen durchgeführt, so dass der Bestands- und Bewertungsplan im Entwurf fertig ist. Jetzt konnten auch konkrete Zahlen genannt werden, was an fruchtbaren Böden an den unterschiedlichen Hängen des Ortes im Laufe eines Jahres weggeschwemmt wird.

Viele kleinere Einzellösungen

Laut Link ist es schwierig, in engen Tälern Rückhaltebecken anzulegen, denn damit würde außerdem auch das Problem der Bodenerosion nicht gelöst. Es gäbe in solchen Gebieten auch nicht die »eine Maßnahme«, sondern viele kleinere Einzellösungen, die in Reichartshausen in Frage kämen.

»Viel nachhaltiger und wirkungsvoller ist es, das Wasserspeichervermögen des Bodens zu erhöhen und die Gräben so zu gestalten, dass das Wasser länger in der Landschaft gehalten wird«, ist sein zentraler Ansatz, um den Abfluss zu verzögern. Damit könne sich dann auch wieder vermehrt Grundwasser bilden.

Der Ort liegt in einer Talsenke, Starkregenereignisse mit Überschwemmungen im Ortsbereich stellen ein zunehmendes Problem dar. In den ackerbaulich genutzten Böden wird fruchtbarer Oberboden abgeschwemmt, und als Schlammmassen in die Gräben und dann in den Ort gespült.

Gräben in schlechtem Zustand

Problematisch sind vor allem die ungeregelte Wasserführung und vielfach auch die schlechte Instandhaltung oder Konzeption der Gräben. Deren Sohlen sind vielfach befestigt, tief eingeschnitten, so dass das Wasser schnell abfließt. An anderer Stelle sind die Gräben komplett zugewachsen oder nicht mehr existent, weil die beiden benachbarten Grundstücke verbunden wurden. Mitunter sind die Gräben relativ breit vorgesehen, es könnten Abflussbremsen eingebaut werden, aber im Gelände weisen sie bisweilen durch Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten Fläche eine Breite von weniger als einem Meter auf. Ein neues Bodenordnungsverfahren könnte Abhilfe schaffen.

Weil das Wasser dann vielfach über die Wege abläuft, befinden sich auch die Schotter- und Erdwege in einem schlechten Zustand, das heißt, sie sind durch die ständigen Starkregenereignisse ebenfalls abgeschwemmt und erodiert worden. Die Wegebankette sind nicht gepflegt und aufsedimentiert, so dass das Oberflächenwasser nicht von den Wegen ablaufen kann.

Maßnahmen planen

Bei einem weiteren Termin soll der dann fertig erstellte Maßnahmenplan vorgestellt und diskutiert werden. Da alles auf Freiwilligkeit beruht, ist es wichtig, dass man zu einer gemeinsamen Einschätzung der Situation und der notwendigen Maßnahmen kommt.

Wichtig ist bei den Landwirten, dass auch ihre Erfahrungen berücksichtigt werden. Sie geben zu bedenken, dass früher das Wasser breit über die Wiese gelaufen sei und wenn es jetzt in einer breiten Mulde geführt werde, würde es erst recht zu reißen beginnen.

Vor allem die Tatsache, wo das Wasser überhaupt herkommt, müsse besser in der Lagebeurteilung berücksichtigt werden. »Wir wollen keine Lösungen gegen die Landwirtschaft und ihr auch mit unseren Vorschlägen nicht schaden, denn die Zielsetzung ist die gleiche«, stelle Link abschließend fest.

hjf