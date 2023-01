Stopschild-Wirt Kanaat Akpinar hört auf

Gastronomie: Nachfolge für Obernburger Kultkneipe geregelt

Obernburg 02.01.2023 - 09:59 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein wenig Wehmut schwingt mit, als Wirt Kanaat Akpinar sein letztes Bier an der Theke zapft. Zum Jahresende hat der Stopschild-Wirt aufgehört. Nachfolger sind seit Jahresanfang Gözde und Isik Türker aus Eisenbach.

Bereits am frühen Nachmittag ist die urige Kneipenatmosphäre spürbar. Sie war jahrelang Heimat für Junge, Alte und Junggebliebene. Der Tresen und die massiven Tische aus dunklem Holz erzählen Geschichten aus zahlreichen Tagen und Nächten.

Wirt seit 1993

1993 übernahm Akpinar in der Kreßstraße, wo heute die Arbeitsagentur ist, die damalige Kneipe "Last Exit" und taufte sie "Stopschild". 2010 übernahm der Gastronom die Eckkneipe in der Römerstraße gegenüber dem Rathaus, das heutige Stopschild. Vorher hieß das Lokal "König Gustav". Gerne, erzählt der 54-Jährige, habe er seine Arbeit gemacht. "Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig und habe fast jedes Wochenende in meiner Kneipe verbracht." Seit er seinen Rückzug aus der Kneipe bekannt gab, haben ihn viele Stammkunden gebeten, dass er weitermacht. "Doch irgendwann ist die Zeit zum Aufhören einfach gekommen", sagt der Wirt.

In all den Jahren hat sich in der Gastronomie einiges geändert, erzählt Akpinar. Der erfahrene Gastwirt weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er in den vergangenen drei Jahrzehnten die Kneipenszene in der Römerstadt mitgeprägt. Ein Grund für das geänderte Ausgehverhalten ist für Akpinar auch die Digitalisierung. "Früher haben sich die Leute am Tresen diskutiert und sich die Köpfe heißgeredet, ihre Zeitung gelesen oder an den Tischen Karten gespielt und dabei ihr Bier getrunken", erzählt er. Heute verabreden sich viele Leute über soziale Medien und gehen erst spät am Abend weg. Selbst beim Kneipenbesuch ist das Smartphone ständiger Begleiter.

Seelentröster und Ratgeber

Akpinar erinnert sich gerne an seine Zeit als Gastwirt zurück. Er war Seelentröster, Vermittler, Ratgeber und Kummerkasten. Besonders schwärmt er von den zahlreichen Veranstaltungen in der Römerstraße wie verkaufsoffene Sonntage mit Märkten, schönen Altstadtfesten, Public Viewings bei Fußballspielen am Kirchplatz sowie Kulturveranstaltungen und Konzerte am Rathausplatz. Bei der Gallus-Kerb führte er die Tradition fort und hängte gemeinsam mit dem Musikverein den Kerbhannes vor seiner Türe auf.

Nachfolger sind seit Jahresanfang Gözde und Isik Türker. Viel ändern will das Ehepaar, das in Eisenbach wohnt, nicht. Die beiden wollen die Kneipe mit dem Biergarten vor der Gaststätte und am Rathausplatz so weiterführen, wie ihr Vorgänger.

Kanaat Akpinar will sich in Zukunft mehr seiner Familie widmen und öfters in Urlaub fahren. "Vielleicht werde ich das alles hier irgendwann auch vermissen", sagt er und schaut sich noch einmal wehmütig im Lokal um. "Aber dann werde ich bestimmt als Gast wiederkommen". ro

ro