Stolze Hähne, große Gänse, schüchterne Tauben

Kreisschau der Rassegeflügelzüchter in Weilbach am Wochenende mit gefiederten Schönheiten

Weilbach 24.10.2022 - 12:18 Uhr 1 Min.

Ein Sebright Zwerghuhn. Ein lebendiges Kunstwerk Die zwei Gänse unterhalten sich gerade - als Besucher möchte man ja gerne wissen, über was...

37 Aussteller haben ihre gefiederten Freunde in dieser Geflügelschau präsentiert, die die Weilbacher Züchter ihrem langjährigem Vereinskollegen Wolfgang Mai gewidmet hatten, der im Vorjahr verstorben ist. Mai habe sich mit Leidenschaft und stets gut gelaunt für den Verein engagiert, würdigte Vorsitzender Marcus Schellenberger dessen Verdienste.

Während der Besuch am Samstag noch etwas verhalten war, strömten die Besucher am Sonntag zahlreich zur Ausstellung. Um die Mittagszeit musste man im Außenbereich weitere Tische und Bänke aufstellen, so Schellenberger. Die meisten Besucher waren natürlich im Zelt, um die Geflügelarten anzuschauen.

Gleich rechts nach dem Eingang standen große Pommerngänse. Stattlich mit einem schönen, korrekten Rückensaum, einem ausgeprägten Kiel, urteilten die Preisrichter, und bescheinigten einem der Vögel einen unreinen Schwingenabschluss. Die Pommerngänse können übrigens gehörig Krach machen. So stattlich wie sie sind, so laut können sie auch schnattern. Bei 400 Tieren ist es überhaupt sehr »schnatterig« im Ausstellungszelt, stellenweise gaben sie auch wirklich lustige Laute von sich oder man konnte beobachten, wie sie sich von Käfig zu Käfig »unterhalten«.

Die Züchter haben prächtige Exemplare zur Schau gestellt. Einige kennt man als Normalbürger von Spaziergängen, Urlauben oder Besuchen auf dem Bauernhof. Dann allerdings gibt es Vögel, die man vielleicht noch nie gesehen hat, wie beispielsweise wachtelfarbige Bassetten oder Sebrighte, die ein wunderschönes braun-schwarzes oder weiß-schwarzes Gefieder tragen. Die Sebrighte fallen unter die Kategorie Zwerghühner. Mit ihrem prächtigen Gefieder sehen aus, wie kleine lebendige Kunstwerke. Oder weiße Tauben. Wie oft sieht man sie bei Hochzeiten fliegen, aber so nah kommt man ihnen doch selten.

Die meisten Aussteller waren vor Ort und konnten so Fragen der Besucher, vor allem der Kinder, beantworten. So eine Rasseschau bietet aber auch Mitgliedern der benachbarten und befreundeten Vereine die Gelegenheit zum Austausch, die auch rege genutzt wurde. Nach dem Gang durch die Ausstellung, der durchaus eine Stunde dauern konnte, konnten sich die Besucher im Vereinsheim wieder stärken. Die Kreisschau war laut Marcus Schellenberger ein voller Erfolg.

Anja Keilbach