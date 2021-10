Stolperfallen und Engpässe auf Radwegen von Elsenfeld nach Klingenberg

Radwege-Test (7)

Elsenfeld 10.10.2021 - 16:17 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Entlang der Staatsstraße 2309 zwischen Erlenbach und Klingenberg fahren wir auf dem kombinierten Rad-/Fußweg unterhalb der Weinberge. Stößt man hier auf Gegenverkehr oder auf Fußgänger braucht man gute Nerven. Auf der Fahrbahn in Richtung Streit sind ein paar große Schlaglöcher im Asphalt, die für Fahrradfahrer übel enden können.

Die 26 Kilometer lange Strecke führt fast überwiegend auf Straßen. Unser Mitarbeiter Martin Roos und seine Ehefrau Karin sind die Strecke gefahren, wieder mit einem herkömmlichen Trekkingrad und einem Pedelec mit Unterstützung eines Elektromotors.

Wir starten in Elsenfeld in der Kleinwallstädter Straße. Wegen des vielen Verkehrs muss man hier sehr konzentriert sein und gut aufpassen. Besser wird es ab der Marienstraße, wo Radstreifen die Fahrradfahrer schützen. Um nach Erlenbach zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten. Über den Stachus oder durch die Unterführung am Bahnhof. Wir entscheiden uns heute für die direkte und kürzere Strecke über den Stachus. Am Wertstoffhof hinter dem Industriecenter Obernburg biegen wir rechts ab und fahren auf den Radweg in Richtung Erlenbach. Der Zustand des Radwegs mit Rissen und einigen Schlaglöchern könnte besser sein.

Für Kinder gefährlich

Wir fahren durch Erlenbach und überqueren an der Schiffswerft die Staatsstraße. Nun erreichen wir den Fußweg zwischen Erlenbach und Klingenberg unterhalb der Weinberge, der für Fahrradfahrer freigegeben ist. Stößt man hier auf Gegenverkehr oder auf Fußgänger, braucht man gute Nerven. Der Weg ist schmal, auf der Straße rauschen die Autos mit hoher Geschwindigkeit vorbei. Für Familien mit Kindern ist das Fahren hier nicht ungefährlich.

In Klingenberg angekommen geht es durch den Ort bis nach Röllfeld. Dort fahren wir nach links ab. An der Kirche sind es noch fünf Kilometer bis Röllbach. Vorbei am Weingut Wengerter auf der Himmelthaler Straße biegen wir rechts auf den Radweg ab. Bis zum Waldkindergarten ist die Zufahrt auf dem Radweg für Autos erlaubt.

In Röllbach ist Halbzeit, wir haben schon rund 13 Kilometer geschafft. Wir fahren durch den Ort in Richtung Schmachtenberg. Auf der Schmachtenberger Straße heißt es: Kräftig in die Pedale treten. Mit dem Pedelec tut sich meine Frau wesentlich leichter. Ich sehe nur ihr Rücklicht.

Vor Schmachtenberg fahren wir ein kurzes Stück auf einem geschotterten, neben der Straße verlaufenden Weg. Nicht gerade bequem, aber besser als nichts. Vor Schmachtenberg endet der Schotterweg und wir fahren durch den Ort, wo frische Kartoffeln und Kürbisse angeboten werden.

Jetzt geht's in Richtung Streit, vorbei an Wiesen und Obstbaumplantagen. Auf der Fahrbahn sind ein paar große Schlaglöcher im Asphalt, die für Fahrradfahrer übel enden können. Vorbei an Maisfeldern und einer großen Photovoltaikanlage nähern wir uns einer Weide mit Alpakas. Interessante Tiere, die uns neugierig aus großen Augen anschauen.

Ausruhen nach dem Strampeln

Am Ortsrand von Streit lädt uns eine Bank nach dem Aufstieg in die Höhenorte zum Ausruhen ein. Wir haben jetzt 19 Kilometer geschafft. Nach fünf Minuten Pause überqueren wie die Mechenharder Straße und fahren weiter auf der Streiter Straße in Richtung Rück-Schippach. Hier geht's erst mal begab und wir können unser Fahrrad laufen lassen. Nach der Firma Kotte könnten wir eigentlich den Radweg entlang der Elsava durch den Wald nutzen. Den haben wir aber schon getestet und wir fahren weiter durch den Ort.

An der Elsavatalstraße biegen wir nach links in Richtung Elsenfeld ab. Wir fahren weiter am Rücker Sportplatz vorbei und erreichen nach dem Gewerbegebiet den Radweg nach Elsenfeld. Jetzt kommt die letzte Etappe und nach 26 Kilometer und knapp zwei Stunden haben wir unser Ziel erreicht.

Martin Roos

Im Test: Rundweg Elsenfeld Röllbach und zurück Gesamturteil H H H H H AlltagstauglichkeitH H H H H Freizeitwert H H H H H Streckenzustand H H H H H Sicherheit H H H H H BeschilderungH H H H H Besonderes: Die Straßen bieten an verschiedenen Stellen Stolperfallen wie Risse und Schlaglöcher. ()