Stolperfallen, Platznot, Schimmelbefall: Eichelsbacher Feuerwehr-Häuser sind in kläglichem Zustand

Neubau gewünscht

Elsenfeld 10.05.2022 - 12:02 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Feuerwehrhaus im Elsenfelder Ortsteil Eichelsbach.

Wenn die Eichelsbacher Wehr ausrückt, können die Kameraden nicht in der Garage in ihre Fahrzeuge einsteigen. Dafür sind die Räume zu eng. Die Türen lassen sich zwar gerade so öffnen, versperren dann aber den Weg. »Wer als erster vor Ort ist, hat die Aufgabe, zu allererst das Auto auf den Hof herauszufahren, noch bevor er sich umzieht«, sagt Hubertus Weis. Will die Feuerwehr das Löschfahrzeug starten, kommt noch eine Hürde dazu: Das alte Holztor klemmt. »Es lässt sich nur mit großem Kraftaufwand öffnen«, sagt Weis. »Da muss man sich mit der Schulter dranwerfen.« Wenn die Fahrer dann die Autos auf die Straße lenken, müssen sie in einer schlecht einsehbaren Kurve Obacht geben.

Die Präsentation des Eichelsbacher Kommandaten trägt den Titel: »Behinderung der Einsatzfähigkeit«. Wer die Schilderungen hört, die Bilder dazu sieht, gewinnt fast den Eindruck, dass die größten Gefahren beim Einsatz für die Feuerwehr hausgemacht sind: Die Räume links und rechts der Ringstraße weisen demnach zahlreiche Sicherheitsgefahren auf, gerade wenn es schnell gehen muss.

Da sind zum Beispiel gleich im Eingangsbereich der Umkleide mehrere schmale Treppenstufen, die zu Stolperfallen werden können. Weil in der Umkleide ohnehin wenig Platz ist, landen Schuhe und Kleidung auf den Stufen. Wer sich in bestimmten Bereichen der Umkleide umzieht, kann sich kaum drehen, ohne an seinen Nachbarn zu stoßen. Geschweige denn, dass sich in den Räumen die saubere von der dreckigen Kleidung trennen ließe. Die Wehr und ihre Geräte sind derzeit in vier Gebäuden untergebracht - alles an einem Ort wäre freilich praktischer.

Besser macht die Lage vor Ort nicht, dass im oberen Stockwerk des Feuerwehr-Hauses eine Obdachlosen-Unterkunft eingerichtet ist. Es trete immer wieder einmal Wasser durch die Decke, oft im Bereich der elektrischen Lampen, berichtet Weis. Die Folgen sind feuchte Einsatzkleidung, Rutschgefahr. Auch Schimmel- und Nagerbefall haben die Wehrleute dokumentiert.

Sicher fühlten sich die Eichelsbacher Kameraden seit Januar 2021 nicht mehr unter einem Dach mit der Obdachlosen-Unterkunft, sagt Weis. Damals erstach ein psychisch kranker 24-Jähriger einen Mitbewohner der Obdachlosunterkunft auf brutale Weise. So kommt auch ein weiterer Wunsch der Eichelsbacher Wehr dazu: Nach belastenden Einsätzen fehlt in den bisherigen Gebäuden ein Rückzugsort, wo sich die Kameraden ausruhen und austauschen können.

Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) nahm das Thema auf die Tagesordnung, um für die Eichelsbacher Feuerwehr nun eine »Perspektive zu schaffen«, wie er sagte. Sie liegt allerdings wohl weit in der Zukunft. In der Sitzung am Montag beschloss der Rat nämlich auch Rekordausgaben, die der Gemeinde über Jahre die Hände für neue Vorhaben binden werden. Die Gelder fließen in Kindergärten, ein Betreuungsgebäude der Schulen, in Straßenarbeiten und in die Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehren der Umgebung.

So waren sich die Fraktionen zwar einig, dass etwas geschehen müsse. Es wollte aber keiner etwas dazu sagen, wie dringend die Gemeinde nun handeln müsse. Thomas Becker (UBV) sprach davon, dass die jetzige Situation immer nur als Übergangslösung gedacht war. Anna Becker (SPD/Grüne) sah es als Pflichtaufgabe der Gemeinde an und damit gleichwertig mit den Aufgaben im Bereich Kindergärten oder Straßen. Andreas Hohm (CSU) ergänzte: »Wir kommen um einen Neubau wahrscheinlich nicht herum.«

Rudi Thorwart (UBV) sah es als ersten Fortschritt, dass die Gemeinde nun an anderer Stelle Container für Obdachlose errichte. Doch angesichts der mutmaßlich sehr hohen Kosten für einen Neubau eines Feuerwehrhauses hatten die Räte auch Nachfragen: Thorwart und Carmen Stripp (UBV) wollten etwa genau untersucht wissen, ob ein Neubau auf grünem Rasen nötig werde. Denn das Hauptgebäude sei vermutlich denkmalgeschützt, wie Thorwart argumentierte. Es bleibe nach einem möglichen Auszug der Feuerwehr in Gemeindehand - allerdings ohne Idee für eine Nutzung. Kommandant Weis stellte klar: »Das Gerätehaus umzubauen, ist unmöglich.«

Die Verwaltung soll es dennoch prüfen, schlug Bürgermeister Hohmann vor. Sie soll nach Grundstücken für einen Neu-, Um- oder Anbau suchen. Hohmann ergänzte zudem, dass sich vielleicht manche nun fragten: »Brauchen wir überhaupt noch eine Feuerwehr in Eichelsbach?« Er bejahte umgehend: »Auf jeden Fall.« Denn Eichelsbach liege relativ weit weg von anderen Orten und könne eine Erstangriffstruppe stellen, die vor allen anderen da sei. Die Wehr sei engagiert bei der Ausbildung des Nachwuchses, zudem habe sie gemessen an der Bevölkerung viele Mitglieder.

Kevin Zahn

Hintergrund: Neue Kommandanten in Elsenfeld Die Elsenfelder Feuerwehr hat neue Kommandanten gewählt: Bernd Stegmeier folgt auf Matthias Zengel als 1. Kommandant. Julian Klug ist künftig sein Stellvertreter. Das war zuvor Fabian Strecker. Grund für den Wechsel an der Spitze ist laut Bürgermeister Kai Hohmann (CSU), dass Strecker sein Amt als Stellvertreter von Zengel vor einigen Wochen aus privaten und beruflichen Gründen niedergelegt hatte. Da Strecker und Zengel als Team angetreten waren, entschied sich die Feuerwehr für eine komplette Neuwahl der Spitze. Zengel trat nicht mehr an. Neuwahlen der Kommandanten stehen im Mai auch in beiden Ortsteil-Wehren Eichelsbach und Rück-Schippach an. In Rück-Schippach hatte zuletzt Heiko Kemmerer den Kommandanten-Posten übergangsweise von Jürgen Appel übernommen, nachdem Appel aus Unzufriedenheit über die Ausstattung der Ortsteil-Wehr mit Fahrzeugen zurückgetreten war. (kev)