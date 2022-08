Stöbern in Höfen nach Rarem, Seltenem oder Nützlichem

Niedernberger Hofflohmarkt mit 42 Anbietern und viel Kundenandrang

Niedernberg 01.08.2022 - 18:56 Uhr 1 Min.

42 Höfe wurden am Sonntag in Niedernberg geöffnet

Vorteil dieser Art des Verkaufes ist, dass Anbieter ihre Ware nicht im Auto zum nächsten Flohmarkt bringen und dort auch noch Standgeld entrichten müssen. Tische oder Kleiderständer standen in den Höfen bereit, um der Kundschaft die Waren zu präsentieren. Die Besucher hatten eine sehr breite Auswahl und konnten sicher sein, dass der Verkäufer seine Produkte nicht gewerblich verkauft, wie dies auf manchen Flohmärkten üblich ist.

Umfangreiches Angebot

Da war auch wohl der eine oder andere professionelle Flohmarkthändler in Niedernberg unterwegs, um Raritäten und Antiquitäten zu ergattern und sich günstigen Nachschub für seine Stände zu sichern, die sich verkaufen lassen. Das Angebot reichte von Kleidung für Babys, Kinder und Erwachsene, Spielsachen, Bücher oder CDs und DVDs, über Haushaltsgegenstände und Dekoartikel bis hin zu Möbelstücken oder Mitbringsel aus dem Urlaub. Dass dabei auch ungeliebte Geschenke oder schlichtweg Fehlkäufe dabei waren, ist nicht auszuschließen.

Doch was dem einen nicht oder nicht mehr gefällt, ist für andere Menschen eine schöne Sache. Was dabei auch im Vordergrund stand, ist die Nachhaltigkeit. »Nachhaltig ist eine Entsorgung in den meisten Fällen nicht«, erklärte eine Teilnehmerin der Aktion. Auf Nachfragen haben die Besucher diese Aktion sehr gelobt. Da wurde an den Ständen nach ungewöhnlichen Dingen gestöbert oder nach Ersatzteilen, die es sonst nicht mehr zu kaufen gibt. Viele Spielwaren ließen Erinnerungen an die eigene Kindheit aufleben.

Ortsplan und Teilnehmerliste

Das Team der Pfarrgemeinde St. Cyriakus hatte die Veranstaltung bestens organisiert. In jedem Hof gab es ein Infoblatt mit einem nummerierten Verzeichnis aller Anbieter und einem Ortsplan mit den teilnehmenden Höfen. Darin waren die Angebotspalette in acht Kategorien unterteilt und gekennzeichnet, bei welchem Anbieter, welches Warenangebot zur finden ist. Diese Liste erleichterte die Auswahl der zu besuchenden Höfe enorm.

Die Veranstalter selbst waren im Rathaushof mit einem Kaffee- und Kuchenstand vertreten, der den ganzen Tag über gut und gerne in Anspruch genommen wurde. Was noch auffiel: Die Besucher kamen nicht nur aus dem Ort, sondern selbst aus dem Offenbacher und Frankfurter Raum. Die Aktion hatte sich also weit herumgesprochen.

Christel Ney