Stimmungsvoller Herbstmarkt auf dem Mömlinger Dorfplatz

Dorfmusikanten laden zum Schunkeln, Marktstände und Geschäfte zum Bummeln

Vor den Sitzgruppen sorgten die Dorfmusikanten für schwungvolle Stimmung.

Weitere Attraktionen waren ein kleiner Flohmarkt in der Kirchgasse, ein trendiges Tiny-House, Tombola zugunsten der regionalen Tierheime und ein Karussell, auf dem kleine Marktbesucher ihre Runden drehten. Die traditionelle Verlosung der Erntedankkörbe durfte natürlich nicht fehlen. Wer es etwas ruhiger wollte, konnte sich im Jugendheim zu Kaffee und Kuchen niederlassen, ins Museum gehen oder in der Bücherei am Dorfplatz stöbern. Auch außerhalb des Ortskerns waren Geschäfte geöffnet.

Musikalisches Highlight waren die Mömlinger Dorfmusikanten, die auf dem Fest mit Polka, Marsch und Walzer für Stimmung sorgten und zum Schunkeln einluden. Auf dem gesamten Dorfplatz herrschte unter den Besuchern spürbar gute Laune. Lose kaufen, Dosen werfen, unbeschwert über den Markt schlendern, Austausch und gemeinsames Verweilen: Im Freien war alles ohne Maske möglich, was dem Fest ein Gefühl von Normalität verlieh.

»Wir sind sehr zufrieden«, zog Wolfgang Undesser, Dritter Vorsitzender des Gewerbevereins, eine erste Bilanz. Für Mömlingen war der Herbstmarkt ein Testlauf: Die erste große Veranstaltung, die trotz der Umstände und geltender Coronaregeln ein voller Erfolg wurde und zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.

Christin Reiter