Stimmungsvolle Reise durch Swing, Rock und Latin

Konzert: Bigband des Musikvereins Klingenberg spielt auf der Clingenburg

Klingenberg a.Main 22.08.2022 - 11:35 Uhr 1 Min.

Ein stimmungsvolles Open-Air-Konzert zelebrierte die Bigband auf der Clingenburg mit eindrucksvollen Gesangseinlagen von Melanie Wolf. Foto: Heinz Linduschka

Offensichtlich hatten der Bandleader der Bigband des MVK, Thorsten Schölch, und seine 16 Musiker auch sehnlichst darauf gewartet, endlich wieder öffentlich auftreten zu können, denn ihre Spielfreude übertrug sich nahtlos auf das Publikum, das die schwungvolle Reise zwischen stilvollen und oft mitreißenden Rock-, Swing- und Latinarrangements für Bigband genauso genoss wie die friedliche Atmosphäre bei sommerlichen 27 Grad unter hohen Bäumen vor der Kulisse der Clingenburg. Die Zuhörer genossen auch die kleinen "Abstecher" im Programm zu Bossa Nova und Balladen.

Auf den Leib arrangiert

Immer wieder wurden die Soli von beispielsweise Saxophon, Trompete, Posaune, Keyboard oder Flügelhorn mit lebhaftem Beifall belohnt, wenn sie kleine Höhepunkte im durchgängig harmonischen und anregenden Bigbandsound setzten. Sicher ganz wichtig, dass Schölch nicht nur mit informativer Moderation durchs Programm führte, sondern gut die Hälfte der Titel auch selbst der Bigband auf den Leib arrangiert hatte. Wippende Füße schon beim Opener, dem "Big Mama Cass", ruhige, harmonische Stimmung beim "Days of wine and roses", ein selten zu hörendes Altflötensolo beim "Manha de Carnaval".

Ganz wichtig für die spürbare und wachsende Begeisterung der Zuhörer: die Gesangseinschübe durch Melanie Wolf, seit etlichen Jahren Sängerin der Bigband. Die Bigband des MVK, 1984 gegründet, hatte 1988 ihren ersten großen öffentlichen Auftritt hatte. Wolf interpretierte in nahtlosem Zusammenspiel mit der Band Gershwins "A foggy day" genauso souverän und mit durchaus eigenem Stil wie Nina Simones "My baby just cares form me" oder Kirsty MacColls Song aus dem Jahr 2000 "In these shoes": Ihre Stimme wirkt harmonisch und zugleich facettenreich, sie kann unterschiedlichste Stimmungen authentisch wiedergeben und überzeugt auch durch gute Artikulation.

Kein Wunder, dass der Beifall mehr als lebhaft ausfiel, schon zur Pause und erst recht am Ende des offiziellen Programms und nach der Zugabe, dem Swingtitel "The Preacher". Am Ende gab es nur eine Hoffnung: Die Bigband sollte bald wieder öffentlich zu hören sein.

hlin