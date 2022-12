Stimmungsvolle Lieder für Frieden

Adventskonzert: Chorgemeinschaft, Kinder- und Jugendchor sowie Solisten glänzten in Mömlinger Martinskirche

Mömlingen 18.12.2022 - 15:29 Uhr 1 Min.

Mit entsprechender Kopfbedeckung intoniert der Jugendchor Butterfly unter der Leitung von Miriam Otter das Lied von Rudolph, dem rotnäsigen Rentier

Alle Generationen beteiligt

Es war ein beeindruckendes Konzert, bei dem alle Generationen ihren Auftritt hatten: Der Kinderchor Singkreisel, der Jugendchor Butterfly (beide Leitung Miriam Otter), der gemischte Chor der Chorgemeinschaft Mömlingen-Obernburg (Leitung Niklas Steinzer), Leonie Otter (Querflöte) Emilia Otter (Geige), Christian Otter (Percussion) sowie Johannes Falk, Julian Görl, Markus Heinrich am Klavier und zusätzlich Niklas Steinzer und Markus Heinrich an der Orgel. Schon die Einleitung gestaltete sich stimmungsvoll. Mit Improvisationen von »Macht hoch die Tür« hatte Niklas Steinzer die Herzen der Zuhörer in vorweihnachtliche Stimmung gebracht.

»Klatschen ist erwünscht«, sagte Monika Wagner, Vorsitzende der Chorgemeinschaft, bei der Begrüßung vor voll besetzten Kirchenbänken. Sie meinte dies nicht nur als wertschätzendes Symbol für die Singenden und Musizierenden, sondern auch den wärmenden Effekt.

Der Friedensgedanke, der die Weihnachtszeit prägt und auch inhaltlich in den Liedern zum Ausdruck kam, hat am Samstag den aktuellen Bezug zum Krieg in der Ukraine ins Bewusstsein der Konzertbesucher gerufen. »Wir wollen Frieden« sangen die Jüngsten des Singkreiselchores. Einen ausdrucksstarken Klangkörper stellt der Jugendchor Butterfly dar mit einigen Erwachsenen, die das Ensemble stimmlich verstärken. Sie glänzten durch mehrstimmigen Gesang und durch einfallsreiche Performance. So hatten sie entsprechende Kopfbedeckungen aufgesetzt, um zur Freude der Kirchenbesucher das Lied vom rotnasigen Rentier Rudolph zu singen.

Modern und mitreißend

In der Pause gab es heiße Getränke zum Aufwärmen an einem der bisher kältesten Tage in der Region. Fazit: Es waren größtenteils moderne Lieder, die am Samstag das vielseitige Programm bestimmten. Sehr schön war unter anderem der Vortrag des gemischten Chors mit dem Weihnachtslied »Feliz navidad«, zu dem sich die Menschen in den Kirchenbänken zum Takt wiegten. Zum Abschluss schmetterten alle gemeinsam »Der Mond ist aufgegangen«. Das schöne Konzert wird wohl lange in Erinnerung bleiben.