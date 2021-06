Stimmungsbild bei den Bürgermeistern

Kommune kompakt: Was Städte und Gemeinden im Kreis Miltenberg beschäftigt - Projekte, Ärzte, Gewerbesteuern

Von der Kinderkrippe bis zum Friedhof, vom Trinkwasser bis zur Feuerwehr: Städte und Gemeinden sorgen dafür, dass viele der wichtigsten Einrichtungen im Leben der Menschen vor Ort einen Platz haben. In welchem Bereich gibt es im Kreis Miltenberg da am meisten zu tun? Ein Überblick in Grafiken fasst unsere Serie »Kommune kompakt« zusammen.

Im Laufe des Frühjahrs hat unser Medienhaus die zwei Bürgermeisterinnen und 30 Bürgermeister der Kommunen im Kreis Miltenberg befragt. Aus einzelnen Antworten, die wir bereits veröffentlicht haben, lässt sich auch eine Einschätzung abgeben, welche Themen viele Verwaltungen - zumindest laut Aussage der Rathauschefs - derzeit beschäftigen.

Mit Abstand am häufigsten nannten Bürgermeister den Bereich Kinderbetreuung: In zahlreichen Orten steht der Bau oder die Erweiterung von Kindergärten und -krippen an. Acht Bürgermeister nannten das als ihr wichtigstes Projekt im ersten Jahr nach den Kommunalwahlen. Insgesamt sagten 24 Bürgermeister, dass das auf ihrer To-Do-Liste weit oben steht. Regelmäßig sind die Erweiterung oder der Neubau von Kitas als Millionenprojekte Thema in Stadt- und Gemeinderäten.

Ein wichtiger Grund für die Bedeutung der Kinderbetreuung sind anhaltend steigende Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren. Laut Helios Klinik kommen immer mehr Kinder in Erlenbach auf die Welt: 2018 waren es 731 Geburten, 2019 dann 742 Geburten, zuletzt 765 Geburten im Jahr 2020. Seit dem Jahr 2013 besitzen Eltern in Bayern einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem ersten Geburtstag ihres Kinds. Sie müssen den gewünschten Platz drei Monate vorher anfragen. Gemeinden müssen den erwarteten Bedarf berechnen und kurzfristig Plätze bereitstellen.

Häufig nannten die Bürgermeister zudem die Stadt- oder Ortsentwicklung als wichtiges Projekt (zwölf Nennungen). Dabei geht es zum Beispiel darum, den Bürgern vor Ort Möglichkeiten zum Einkaufen oder zur Freizeitgestaltung zu bieten. Manche Bürgermeister nannten zudem die Ortsverschönerung als wichtige Aufgabe. In jedem Fall beschäftigen sich viele Kommunen laut Umfrage damit, ihre Attraktivität zu erhalten oder zu erhöhen.

Selbstverständliche Aufgaben

Die Umfrage dürfte an manchen Stellen unscharf sein. So gab es Bürgermeister, die umfassend ihre Projekte dokumentierten. Andere beschränkten sich bei unserer Frage nach dem wichtigsten Projekt auf eines oder wenige. Wahrscheinlich haben viele dieser Kommunen weitere kleine und große Baustellen in Planung. Zudem gelten womöglich manchen Bürgermeistern über Jahre laufende Arbeiten an Straßen, Wasser und Kanal als selbstverständlich, sodass sie diese nicht als aktuell wichtiges Projekt einstufen.

Weitere Antworten zeigen ein Stimmungsbild bei der Ärzteversorgung: So bezeichnen die meisten Bürgermeister die Zahl der Arztsitze im Ort als gut, noch gut oder in Einzelfällen sogar sehr gut. Es gibt Ausnahmen: Obernburgs Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) sieht etwa die Lage in seiner Stadt verbesserungswürdig. Sonst gilt im Groben: Je kleiner die Gemeinde, desto schlechter die gefühlte Ärzteversorgung. Vier Bürgermeister geben an, dass ihre Gemeinde arztlos sei: Rüdenau, Laudenbach, Röllbach und Hausen.

Was Auswirkungen der Coronakrise auf kommunale Finanzen angeht, halten sich viele Bürgermeister noch mit einer Einschätzung zurück. Das werde sich noch zeigen. Einige Bürgermeister sorgten sich, dass Zuschüsse für künftige Aufgaben wegfallen könnten. In einer ersten Momentaufnahme zeigen ihre Antworten aber Unterschiede beim Rückgang von Gewerbesteuern in den einzelnen Orten. Für viele Städte und Gemeinden sind Gewerbesteuern eine wichtige Einnahmequelle, um Vorhaben wie den Bau von Kindergärten stemmen zu können. Immerhin eine erfreuliche Erkenntnis ergibt sich daraus: Viele Bürgermeister berichten von geringen oder keinen spürbaren Rückgängen bei den Gewerbesteuern. Wenn die Einschätzungen stimmen, geht es der Wirtschaft vielerorts trotz der Krise gut.

