Stimmungsbarometer voll am Anschlag

Bei Wörther Lachparade begeistern 120 Akteure das Narrenvolk im Kerber-Saal mit Witz, Schwung und Kreativität

Wörth a.Main 12.02.2023 - 15:38 Uhr 3 Min.

Ein Mikro fehlt aus? Kein Problem für das Moderatorenduo Klaus Kuhn und Astrid Senner alias "Zwiwwel". Da wird kurzerhand gemeinsam das übrige Mikrofon genutzt. Die Erlenbacher und Wörther Damen der Erlenbacher Hüpp-Drüppe Garde begeisterten mit ihrer rockigen Tanzeinlage. Richtig Urlaubsgefühle kamen beim fetzigen "Summer Roadtripp" der Fünf- bis Siebenklässler des Wörther Turnvereins auf.

Unter dem Motto »Sommer, Sonne, Sonnenschein« entfachten die Mitwirkenden einen wahren Raketenrausch, so dass unzählige »Unsere Sitzung, die toppt keiner. Denn wir sind schöner, besser, geiler«, gesungen auf die Melodie des Liedes »Layla«, lautstark durch den Saal donnerten und kaum ein Faschingsfreund auf dem Stuhl sitzenblieb.

Zwiwwel und Klaus im Duett

Heizte das Programm den Besuchern schon ordentliche ein, setzte das Duo Klaus Kuhn und Astrid Senner alias »Zwiwwel« mit seiner ordentlich gepfefferten Moderation und fetzigen Schaueinlagen noch einen oben drauf. »Zwiwwel«, sonst in der Bütt zu sehen, griff heuer zu den Moderationskarten und ließ gemeinsam mit Klaus, »alter Hase« im charmanten und humorvollen Ansagen-Geschäft, kaum ein Auge trocken. Ein perfektes Arrangement, das hoffentlich beibehalten wird.

Direkt zu Beginn entführten die Erst- bis Drittklässler des Wörther Turnvereins als Cowboys und Indianer in den Wilden Westen und zündeten die erste Rakete. Mit wirbelnden Armen in verschiedenen harmonischen Tanzformationen eroberten zunächst die Indianer und dann die Cowboys die Bühne, bevor schließlich alle gemeinsam ihr tänzerisches Talent eindrucksvoll bewiesen.

Die Jugendgarde aus Seckmauern folgte mit Spagatsprüngen, Rädern und synchroner Bein- und Armarbeit. Ebenfalls im Gardeoutfit brachten die Erlenbacher Hüpp-Drüppe Garde, bestehend aus Erlenbacher und Wörther Mutter-Töchter-Gespannen, mit ihrer akkuraten rockigen Tanzeinlage samt Rädern und Hebefigur das Publikum zum Toben.

Hauch von Urlaub und Orient

Richtige Urlaubsgefühle kamen beim dynamischen »Summer Roadtrip« der Fünft- bis Siebtklässler des Turnvereins auf. In bunten Batikshirts mit Blumenketten und Haarkränzen verzauberten die Mädchen, angefeuert von Jubelrufen und Pfiffen, mit hohen Sprüngen, Boden- und Hebefiguren. Die Truppen »Knackig und Zackig« und »Unne wie Obbe« zeigten als fesche Bauarbeiterinnen in knallpinken Latzhosen, unterstützt von drei kernigen Herren im Flanellhemd einen lockeren und perfekt aufeinander abgestimmten Tanz.

Wenig später hob die Feiermenge erneut in weite Fernen ab, und zwar in den Orient dank des anmutigen Bauchtanz-Potpourris mit heißem Hüftschwung, perfektem Muskelspiel und elegantem Tuchtanz vom Obernburger Bauchtanzstudios Chaleena. Das Narrenvolk landete schließlich mit der Truppe »Miracle« in »Frankreich«. In schwarz-weiß karierten Kleidern, abgerundet mit roten Baskenmützen und Halstüchern ließen die »Französinnen« mit ihren filigranen ineinanderfließenden Bewegungen, lockeren Sprüngen und harmonischen Zusammenspiel die Temperatur noch einmal richtig steigen.

Ordentlich die Lachmuskulatur traktierten gleich mehrere Akteure mit ihren Auftritten. Mit purer Gestik und Mimik zu entsprechenden Songs hetzten Tanja Ostertag, Lorena Ott und Sabine Meurer »atemlos durch die Nacht«, drehten sich eindrucksvoll bei »turn around« und verschafften sich zu »Can you hear me« wortlos so amüsant Gehör, dass die Besucher lauthals loslachten.

Verbale Nackenschläge

Nicht fehlen durfte Patrick Ziegler als Wörther Nachtwächter mit seinen Reimen, die es in sich hatten und das närrische Volk stets vervollständigte. Ordentlich in Austeillaune war Ziegler auch mit Michael und Lucy Lazar, Florian Klingohr und Caro Chodura als »Simbel se best«. Mit Gesang, Gitarre und Saxofon perfekt umrahmt, lobte das Quintett als fesche Animateure des »RIU Palace Wörth« sein geliebtes »Wörth« und holte kräftig in Richtung der Nachbargemeinden »Wörth Ost« (Erlenbach), Seckmauern, Trennfurt bis hin nach Laudenbach und Obernburg aus. »Oberburg ist ein Ghetto, wo nur Verbrecher leben, denen musste man sogar eine eigene Polizeistation geben«, so die Feststellung der »Simbels«. Das Hofmann-Trio, bestehend aus Gottfried, Julian und Marcel, sorgte mit seiner grandiosen Gesangseinlage der Band »Flipper« für ausgelassene Stimmung..

Rührend: Edda mit Opa Gofy

Edda Hofmann, die 2020 bei der letzten Lachparade ihr Musikdebüt feierte, ließ mit ihrem Großvater Gottfried Hofmann alias »Gofy« die Tränchen in den Augen manches Zuhörers im Saal glitzern. Da blieb zum Schluss nur noch die Frage: »Wer war bitte noch einmal diese Kelly Family?« Denn Edda toppte alles. Der Blondschopf zog mit gefühlvollem und hellem Gesang, perfekt abgerundet durch Gofys tiefe und vollen Zeilen, bei »An Angel« von der Kelly Family, das komplette Publikum in seinen Bann.

Gofy wäre nicht Gofy, wenn er nicht noch eine würzige Bütt auf Lager gehabt hätte. Mit Zylinder, Frack und Gitarre berichtete er in Reim- und Dialektform humorvoll von den Tücken eines heiratswilligen Mannes samt »Trauerzeugen« und dem einem Wort, mit dem bei der Hochzeit das ganze zukünftige Leben gerettet werden kann, dem Wort »Na«.

Noch einmal alle Register zog das Lachparadeteam beim großen gemeinsamen Playback-Show-Finale und ließ ein rundum glückseliges Narrenvolk zurück. Boris Englert sorgte das erste Mal für eine fein abgestimmte Hausmusik.

Jennifer Lässig

Narrenbarometer: Lachparade Wörth Name: Lachparade Wörth am Main Obernarren: Alois Gernhart und Gottfried Hofmann Mailadresse: lachparadewoerth@gmx.de Motto: 34. Lachparade mit Sommer, Sonne, Sonnenschein Regie: Lachparadenteam Eigengewächse: Edda Hofmann als Gesangstalent, Tanzgruppen des Wörther Turnvereins Trainerinnen: Sandra, Yvonne und Bauer, Salome Faßold, Lorena und Hanna Ott, Tatjana Suslow Besonderheiten: Verabschiedung der Gründungsmitglieder Richard Hessler als "Hoftorgucker" Bernd Lenk als "Doofe Nuss", Auftritt von Klaus Kuhn und Astrid Senner erstmals als Moderatorenduo Dauerbrenner: "Simbel se Bäst", "Wörther Nachtwächter", "Knackig & Zackig" und "Unne wie Obbe", "Miracle" und Jugendgarde CCS Raketenlied: "Layla" umgedichtet. jel