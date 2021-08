Stilvolle, anregende Musik und wertvolle Erinnerungen

Salonkultur: Wiedergeburt einer untergegangenen Einrichtung in der Miltenberger Galerie am Tor durch Sylvia Ackermann und Hellmut Lang

Stimmungsvolles, anregendes Zusammenspiel: Sylvia Ackermann auf dem Virginal, Hellmut Lang mit einer »Taschengeige«, einer Pochette. Foto: Heinz Linduschka

Sie stand für den Aufstieg des gebildeten Bürgertums, für einen neuen Stellenwert der Frau und für den Machtverlust des Adels - alles Errungenschaften, die auch nach 200 Jahren wichtig und wertvoll sind.

Wenn nicht alles täuscht, ist seit einiger Zeit die Galeristin Cornelia König-Becker in ihrer Galerie am Tor in Miltenberg ganz unaufgeregt, aber zielgerichtet dabei, die besten Momente dieser bürgerlichen Salons wiederzubeleben.

Aktuellstes und besonders gelungenes Beispiel: der frühe Samstagabend mitten zwischen den eindrucksvollen Fotos, die derzeit in der Galerie unter dem Titel »Biotope« zu sehen sind. Die Ausstellung ist eine Art Hommage für und an Miltenberger sind, die die Kreisstadt zu einem lebenswerten »Biotop« machen.

Am Samstag war kein Platz mehr frei als Sylvia Ackermann auf einem Virginal, Musik der elisabethanischen Zeit sensibel und stilvoll interpretierte.

Das Instrument ist ein aufwendig handgemachter Nachbau eines englischen Originals von Georg Ott, das seinen Platz im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg gefunden hat. Schon mit den perlenden Tönen des »La Ballo dell'Intorcia« des Antonio Valente entführte Sylvia Ackermann die Zuhörer ins England des 16. Jahrhunderts.

Was folgte, war ein einstündiges, kurzweiliges und höchst anregendes Zusammenspiel der Pianistin mit der Lesung und den Erzählungen von Hellmut Lang. Der gelernte Geigenbauer, langjähriger Stadtrat und Kulturreferent ist seit vielen Jahrzehnten untrennbar mit Miltenberg verbunden und hatte vor fünf Jahren für seine »Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt« - so der damalige Bürgermeister Helmut Demel in seiner Laudatio - die Bürgermedaille erhalten.

Der 83-Jährige ließ mit einem Abschnitt aus Hermann Hesses »Glasperlenspiel« rund um Josef Knecht und den »Magister Musicae« die Bedeutung der Musik als »Verständigung und Begegnung ohne Worte« lebendig werden. Die schöne Kombination aus seinen Worten und der Musik auf dem Virginal wirkte fast improvisiert und zauberte eine rundum stimmige Atmosphäre in die Galerieräume: Als im Roman der Magister dem tief beeindruckten Schüler eine Fuge vorspielt, intoniert Sylvia Ackermann auf dem Instrument zart und zugleich in fast architektonischer Klarheit und Strenge Johann Baptist Peyers »Fuga Secundi Toni« aus dem späten 17. Jahrhundert. Als dann bei Hesse von einer »schlanken, intensiven Melodie« die Rede ist, erklingt unter Ackermanns Händen vom Gang aus »Der Mond ist ausgegangen« auf einer Geige von Hellmut Lang.

Kultivierte Unterhaltung in lockerer Atmosphäre bot diese besonders Art eines Salons, aber auch viele interessante Anregungen. So erinnerte Lang an seine Begegnungen mit dem Amorbacher Kantor und Organisten Berthold Bühler, der in seiner Jugendstilvilla beispielsweise Albert Schweitzer und Theodor Adorno zu Gast hatte.

Auch sprach er vom Maler und Musiker Alfred Hahn, der vor rund 60 Jahren starb und heute ähnlich vergessen scheint wie Bühler. Er rezitierte Hahns Gedicht »Sonntag am Main«, ein schönes Stimmungsbild am Mainufer bei Sulzbach und Niedernberg ohne störende und gezwungen klingende Endreime - also fast schon ein Stück moderner Lyrik und sehr stimmungsvoll, ohne pathetisch zu wirken.

Sylvia Ackermann setzte den schönen Schlusspunkt mit »The Bells« von William Burns auf dem Virginal - eine Art Programmmusik, deren Glockenklänge eine stimmungsvolle Stunde mit ganz viel Charme und noch mehr Anregungen ideal abschloss und zugleich Lust auf eine Fortsetzung machten.

Heinz Linduschka