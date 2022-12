Weihnachtslieder: Viele Miltenberger denken beim Singen an Krieg in der Ukraine

»Stille Nacht« als absolutes Muss

Miltenberg 14.12.2022 - 12:05 Uhr 3 Min.

Chöre und Musikvereine im Landkreis proben seit Herbst für die diesjährigen Adventskonzerte - wie auf diesem Symbolbild.

Viele Menschen werden sich in diesem Jahr womöglich schwertun, ihrem Nächsten aus vollem Herzen fröhliche Weihnachten zu wünschen. Denn so richtig fröhlich mag man kaum sein angesichts des Kriegs. Auch für Wolfgang Heim aus Dorfprozelten ist der Krieg sehr präsent: »Wir haben eine Ukrainerin mit ihrer Mutter zu uns geholt, die sind nun in der Wohnung, wo bis vor fünf Jahren meine Schwiegereltern wohnten.« Mit denen wurde an Weihnachten viel gesungen, berichtet der pensionierte Polizist. Selbst, als die Schwiegermutter demenziell verändert war, habe sie die Weihnachtslieder singen können. Die Tochter begleitete auf dem Klavier, Heim spielt Gitarre.

Werden Kinder älter, ziehen sie oft in eine andere Stadt. Auch Wolfgang Heims Tochter wohnt heute nicht mehr im Kreis Miltenberg, sondern am Schliersee. Das ließ die familiären Weihnachtstraditionen jedoch nicht abreißen. Die Familie versammelt sich nun in Oberbayern. Nach wie vor wird Klavier gespielt. Und gemeinsam gesungen. Zum Beispiel »Stille Nacht«: »Auch wenn das natürlich ein wenig abgedroschen ist.« Heim persönlich gefällt »Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen« besser. Tabu ist »Ihr Kinderlein kommet«, meint der Vorsitzende des Dorfprozeltener Heimat- und Geschichtsvereins und lacht: »Darauf reagiert meine Tochter allergisch.«

Die klassischen Weihnachtslieder kommen bei den Leuten nach wie vor an, bestätigt Miltenbergs Pfarrer Jan Kölbel: »Einige sind sogar ein absolutes Muss, zum Beispiel 'Stille Nacht' in der Christmette.« Die Miltenberger Kirchgänger seien in der Regel begeisterte Sänger: »Gerade die Weihnachtslieder werden mit Inbrunst herausgeschmettert.« Die Chöre der Pfarrei gestalten die Christmette und das Hochamt am Zweiten Weihnachtsfeiertag mit: »Wir achten dabei auf eine ausgewogene Mischung zwischen Chor- und Gemeindegesang«, meint Körbel.

Dass Weihnachtslieder keineswegs ausgedient haben, können viele Landkreisbürger bestätigen. Auch Thomas Becker aus Elsenfeld. »Für mich sind Weihnachtslieder einfach etwas Schönes«, sagt der 45-Jährige. Als seine beiden Kinder noch klein waren, sang die Familie an den Adventssonntagen vor dem Frühstück rund um dem Adventskranz. Jetzt sind sie 17 und 20 - und mehr daran interessiert, sonntags auszuschlafen. Im Musikverein Concordia Elsenfeld, wo sich Thomas Becker engagiert, wurde ab Oktober für das Adventskonzert am 10. Dezember geprobt. In der Christmette packe es ihn immer, sobald »Stille Nacht« erklingt: »Oft beginnt für mich dann Weihnachten erst richtig.«

Keine Weihnachtsbeleuchtung auf der Straße

Einem in aller Opulenz gefeierten Weihnachtsfest würde man angesichts des Krieges wahrscheinlich dekadente Züge bescheinigen. Viele Menschen machen in diesem Jahr Abstriche. »Wir in Großheubach haben beschlossen, dass es auch keine Weihnachtsbeleuchtung auf der Straße geben wird«, sagt Bürgermeister Gernot Winter. Auf Weihnachtslieder hingegen möchte der 51-jährige Vorsitzende der Kolping-Familie nicht verzichten. Kommen an Weihnachten die beiden großen Kinder zu ihm, wird nach dem Abendessen zunächst das Weihnachtsevangelium gelesen, dann singen alle zusammen mindestens zwei Weihnachtslieder: »Auf jeden Fall 'Stille Nacht'.«

Von einer gewissen Oberflächlichkeit zeugt es nach Ansicht von Anna Salmen-Legler aus Miltenberg, werden Advents- und Weihnachtslieder in einen Topf geworfen. Sie selbst trennt strikt. Während der Adventszeit singt und hört die Pfarrgemeinderätin ausschließlich Lieder, die für den Advent bestimmt sind. Für die vierfache Mutter hat die Adventszeit eine hohe symbolische Bedeutung: »Advent bedeutet Ausharren, es bedeutet für mich Sehnsucht und Hoffnung.« Singt Anna Salmen-Legler alte und neue Adventslieder, läuft jedes Mal automatisch ein Film ab, der sich, wie sie erzählt, über die »unerlöste« Gegenwart mit ihren Kriegen und Krisen legt - voller Hoffnung auf das Licht.

Der Krieg in der Ukraine überschattet auch für Hermann Schmedding das Weihnachtsfest. Dass nicht noch mehr Menschen sterben, das würde sich der Vorsitzende des Musikvereins Eichenkranz in Eichenbühl für Weihnachten wünschen. Während der Advents- und Weihnachtszeit hört der 61-Jährige oft Lieder von einer CD, die er einst nach einem Konzert in der Wertheimer Kirche erwarb.

Wie, fragt sich Hartmut Schmitt aus Erlenbach, werden wohl die ukrainischen Flüchtlinge im Landkreis Weihnachten feiern und erleben? Er selbst hofft, dass er die Weihnachtszeit mit möglichst vielen seiner fünf Töchter und sieben Enkel verbringen kann: »Allerdings wohnen alle außerhalb.« Zwischen 4 und 14 Jahre sind die Enkel des 72-Jährigen alt. Jeder spielt ein Instrument, »manche sogar zwei«. Sollten die Enkel um Weihnachten herum Zeit haben, wird bei den Schmitts garantiert gesungen und musiziert. Mit Saxophon. Geige. Blockflöte. Gitarre. Und Bratsche.

Pat Christ

Stichwort: Weihnachtslieder Die traditionsreichsten Weihnachtslieder im westlichen Kulturkreis waren lateinische Hymnen, die in der Messe und im Stundengebet vorgetragen wurden. Inzwischen mischen sich in der Vorweihnachtszeit mehr und mehr deutsche Weihnachtslieder mit amerikanischen Christmas-Klassikern. In Geschäften, auf Weihnachtsmärkten oder auf Betriebsfeiern folgt zum Beispiel "Stille Nacht" auf "Let it snow", "Oh Tannenbaum" auf "Rudolph, The Red Nosed Reindeer" oder "Oh Du Fröhliche" auf "All I Want For Christmas". Deutsche Klassiker werden zudem immer häufiger poppig arrangiert. Für viele Menschen sind adventliche Lieder unverzichtbar, um eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. pat