Sterbebildchen erzählen von Schicksalen

Ausstellung beim Neujahrsempfang am Sonntag in Großwallstadt

Großwallstadt 06.01.2023 - 12:34 Uhr < 1 Min.

Eine Ausstellung mit Sterbebildchen von 1900 bis 2022 ist am Sonntag im Rahmen des Neujahrsempfangs ab 14 Uhr in der Großwallstädter Volkshalle zu sehen. In vielen Stunden hat Leo Markert vom Heimat- und Geschichtsverein die über 2000 Sterbebildchen zusammengetragen.

In vielen Stunden hat Leo Markert (Foto) vom Heimat- und Geschichtsverein die über 2000 Sterbebildchen zusammengetragen. Ein Großteil stammt von Markert selbst, ein Teil stammt von Großwallstädter Bürgern, welche die Sterbebildchen ihrer Angehörigen zur Verfügung gestellt haben.

Ein besonders trauriges Schicksal steht hinter einem Sterbebildchen von 1921, das zwei 15 Jahre alte Geschwister zeigt. Eines der Mädchen war beim Spielen in den Main gefallen. Die Schwester eilte zu Hilfe - vergeblich: Beide Mädchen ertranken.

Die Ausstellung in der Volkshalle ist am Neujahrsempfang am Sonntag, 8. Januar, ab 14 Uhr und am folgenden Sonntag, 15. Januar, von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Martin Roos