Stephanie Goethals will Digitalisierung im Kreisarchiv vorantreiben

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 28.07.2022 - 14:40 Uhr 2 Min.

Von Aschaffenburg nach Erbach: Stephanie Goethals ist die neue Kreisarchivarin des Odenwaldkreises. Große und kleine Flugzeuge treffen sich in Vielbrunn. Foto: Jörg Bechmann

Gestartet: Stephanie Goethals ist die neue Leiterin des Kreisarchivs. Die 57-Jährige hat ihren Dienst am 1. Juli angetreten, hat die Pressestelle mitgeteilt. mit Spannung und Vorfreude auf das, was sie an ihrer neuen Arbeitsstelle erwartet. Dass sie nach ihrem Studium in Agrarökonomie, Romanistik, Geschichte und Historische Hilfswissenschaften keine akademische Laufbahn angestrebt hatte, sondern eine im Archivwesen, begründet sie mit ihrem »großen Interesse an den Grundlagen, den Primärquellen«. Es sei wichtiger denn je, diese Quellen zu sichern und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Goethals war zuletzt Leiterin des Stadtarchivs Pfungstadt und war von 2012 an im Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg beschäftigt.

Angetreten ist sie, nicht der Blick zurück auf Archivalien früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte zu werfen, der sie zuallererst beschäftigt, sondern der Blick nach vorn. Zitiert wird sie mit den Worten: »Sagen wir, im Jahr 2050 will ein Klimaforscher den Zusammenhang von Niederschlagsmenge und Baumbestand im Odenwald im Jahr 2020 untersuchen. Was er dazu braucht, sind digital vorliegende Daten; die sind aber bei uns noch nicht archiviert.« Sie bezeichne es daher als ihre dringlichste Aufgabe, das Kreisarchiv digital aufzustellen. Aufbauen will sie dabei auf das bereits in der Kreisverwaltung eingeführte digitale System der Aktenverwaltung »Dokuneo«. Beibehalten will sie den »Klassiker« des Archivs, das Odenwälder Jahrbuch »gelurt«. In der redaktionellen Arbeit wird sie auf die Unterstützung ihrer Vorgängerin Anja Hering bauen können.

Gestaltet: Was im vergangenen Jahr aus der Not der pandemiebedingten Auflagen entstanden ist, soll zur Regel werden. Der alljährlich am letzten August-Wochenende in Michelstadt ausgerichtete Kunsthandwerkermarkt fand in seiner zehnten Auflage zum ersten Mal im Stadtgarten statt. Die große Zustimmung zu dem Ortswechsel vom Marktplatz ins Grüne hat den Veranstalter, den Verein Kunsthandwerk Odenwald, überzeugt, erneut den neuen Standort in Abstimmung mit dem städtischen Kulturamt zu wählen. 35 Aussteller werden von Freitag, 26. (19 bis 21 Uhr) bis Sonntag, 28. August (samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr), ihre individuell handgemachten Werke präsentieren. Es wird kein Eintritt erhoben.

Das Angebot reicht von unverwechselbarem Schmuck, über ausgefallene Keramik, bis hin zu Gartenobjekten, verführerischen Seifen, Sarikissen und Kunstgegenständen aus Holz. Claudia Diehl aus Michelstadt fertigt federleichte Schmuckstücke aus Papier, Bärbel Schulz wohnhaft in Waldbrunn sowie Erik Erfurt aus Obernburg haben sich der Papierkunst verschrieben und zeigen Kalligrafie und Literaturkunst. Handgemachte Seifenkreationen ohne künstliche Zusatzstoffe werden von Petra Schäkel aus Neu-Anspach und von Mossautaler Seifen angeboten. Am Eröffnungsabend unterhält der Musiker Ablaye Kuyateh mit seiner Kora, einer westafrikanischen Stegharfe.

Umgestiegen: Zum 20. Mal haben sich zu Beginn dieser Woche Modellflugsportler aus ganz Hessen am Segelfluggelände von Vielbrunn eingefunden, um an zehn Tagen ihrem Hobby nachzugehen. Dies hat der Flugsportclub Mümlingtal mitgeteilt. Dabei gehe es nicht nur darum, die Infrastruktur des „heiligen Rasens der Segelflieger“ zu nutzen, sondern dabei auch Urlaub im Höhendorf zu machen. Dennoch: Das Basteln und Austüfteln der Modelle, die mittlerweile anders als früher hauptsächlich elektrisch den Weg in die Luft finden, nimmt bei diesem Hobby sehr viel Raum ein. Dies zeichne sich deutlich daran ab, dass die Werkstatt und der Hangar sogar unter den Flächen der großen Gleiter komplett ausgelastet seien. „Viele Erlebnisse und auch Freundschaften sind in der Zeit entstanden und erwachsen, und einige der Hobby-Modellflugpiloten haben sogar den Schritt in die Fliegerei mit den ,erwachsenen Flugzeugen' geschafft“, schreibt die Pressereferentin Susan Breitenbach. Stellvertretend nennt sie Wolfram Zirngibl, der als Modellflieger in das Ferienlager nach Vielbrunn gekommen sei und nun inzwischen die Ausbildung zum Segelfluglehrer absolviert habe. In dieser Rolle behaupten werde er sich, wenn am Sonntag zwei neue Flugschüler im Ferienlager ankommen und „darauf brennen, so schnell wie möglich in die Luft zu kommen“. Vereinsvorsitzender Roman Breitenbach freute sich ebenso darüber, dass zwei weitere arrivierte Piloten dem Verein beigetreten seien. In den Sommerferien werden Schnupperkurse angeboten, gemeinsam mit einem der ehrenamtlichen Segelfluglehrer abzuheben.

Manfred Giebenhain