Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stefan Waghubinger regt in der Zehntscheuer zu Nachdenken an

Kabarett

Amorbach 30.10.2022 - 14:20 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gelassen, sympathisch und klug: Der Auftritt Stefan Waghubingers in der Amorbacher Zehntscheuer am Freitagabend.

Das vierte Soloprogramm hat dieselben Vorzüge wie die ersten drei: Waghubinger, seit knapp 30 Jahren in Stuttgart zuhause, aber nicht vom schwäbischen Sound infiziert, vollführt auf der Bühne immer wieder das, worum sich selbsternannte Philosophen im TV meist vergeblich bemühen: Er lebt seine eigene kluge und lebensnahe Philosophie vor und aus, er ist tatsächlich dort, wo er eine seiner Bühnenfiguren ansiedelt: "nicht mehr weit von Sokrates entfernt".

Seitenhiebe auf aktuelle Missstände

Mit dem Gestus des "Ich weiß, dass ich nichts weiß", sinniert er über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen nach, verpackt das so geschickt ins scheinbar private Alltagsgeschehen, dass leichte Seitenhiebe und Anspielungen auf aktuelle Missstände in der "großen" Politik ganz harmlos und ohne jeden missionarischen Eifer daherkommen. Wenn er über sich und sein Fahrrad sagt: "Man muss aufstehen und treten, wenn man vorwärts kommen will", dann hat das etwas zu sagen, und auch Selbstbekenntnisse mit Augenzwinkern haben diese Qualität wie: "Der röhrende Hirsch hat mein Kunstbedürfnis vollständig abgedeckt."

Nachhaltig ist dieses Kabarett auch deshalb, weil die Skurrilität mancher Wortspiele und Sentenzen noch lange nachwirkt und zum Nachdenken anregt. Waghubinger weiß aus eigener Erfahrung "Ein Kranker, der privat versichert ist, steht gesünder da als ein Gesunder, der gesetzlich krankenversichert ist", und er kennt die Probleme mit der Zukunft: "Die Zukunft liegt vor einem und das macht Angst - auch ohne Grund" und: "Plötzlich hat man mehr Zukunft hinter sich." Wenn er scheinbar harmlos zwischen "Realitätsleugnern" und "Realitätsverweigerern" differenziert, dürften sich selbsternannte "Querdenker" mehr getroffen fühlen als durch so manche humorlose Beschimpfung, und auch sein Nachdenken über Berufe und Beziehungen mündet oft vom konkret Erlebten in kluge Sentenzen: "Ich kannte meine Frau, bevor ich sie kennengelernt hab' - dann wurde sie reich, sie hat eine Immobilienfirma geerbt."

Was lernt man daraus: "Die einen erben, die anderen müssen ein Leben lang heiraten." Jemand wie er, der in seiner Rolle als Immobilienmann mit "Schlafstörungen und Schweißausbrüchen" auf Du und Du steht, der beim Bau von Mietwohnungen, die eher Hasenställen gleichen, aufkeimendes schlechtes Gewissen schnell besänftigt, entspannt sich auch auf der Bühne bei einer Partie Monopoly und weiß, dass man beim Lotto mit "vier Falschen plus Zusatzzahl" nicht reich werden kann.

Sinnieren über Evolution und Wahlen

Man hört dem natürlichen und sympathischen Kabarettisten einfach gerne zu, wenn er über Zufall und Notwendigkeit in der Evolution sinniert, den Kölner Dom "als würdiges Ambiente für die Knochenspende der heiligen drei Könige" bezeichnet und sich fragt, warum man bedenkenlos für vier Jahre Politiker wählt, mit denen man keinen zweijährigen Handyvertrag abschließen würde.

Man erfährt im neuen Programm, warum sein zittriger Nachbar ausgerechnet auf Großwildjagd geht und bekommt den Rat seiner Mutter mit auf den Heimweg: "Wenn man sich anstrengt beim Würfeln, dann hat man auch Glück." Und wenn das nicht klappt, ist eben Gelassenheit angesagt wie bei den Programmen des Wahlstuttgarters.

Vorbild könnte das Eichhörnchen sein, denn das "sucht nach Nüssen, nicht nach dem Sinn des Lebens oder nach einer genialen Geschäftsidee." Ein Kabarettist mit unterhaltsamem Programm, mit einer alltagstauglichen Lebensphilosophie und rundum sympathischem Auftreten ist ein "Dreifach-Wumms", was will man mehr? hlin

hin

Hintergrund: Stefan Waghubinger 2009 startete der gebürtige Steyrer seine Karriere als Kabarettist. Seitdem hat Stefan Waghubinger gut 20 Kleinkunstpreise abgesahnt, etwa den Stuttgarter Besen, den Hessischen Kabarettpreis, den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, den Jury- und Publikumspreis beim Paulaner Solo. Diese beiden Preise gewann er vor wenigen Tagen erst auch beim Reinheimer Satirelöwen. Das Urteil der Kritik für ihn ist so wie sein Auftritt: Nicht überschwänglich, aber ehrlich und voller Respekt und Anerkennung. Schon 2011 urteilte die Stuttgarter Jury mit Blick auf Waghubingers Theologiestudium: "Er jammert auf höchstem (Bildungs-)Niveau. Theologisch versiert zelebriert er seine schwarze Messe. Diese Comedy ist anbetungswürdig und zum Niederknien." Stimmt - jedenfalls dann, wenn man von Comedy eine sehr hohe Meinung hat und die zahllosen unterirdischen Ausprägungen dieser Gattung außen vor lässt. hlin