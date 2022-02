Stefan Eichner spielt in Zehntscheuer Lieder von Reinhard Mey

Akoustikkonzert: Höhepunkt ist Gastauftritt von Bühnenchef Mike Bauersachs

Amorbach 21.02.2022 - 14:56 Uhr

Stefan Eichner interpretierte gemeinsam mit Mike Bauersachs zwei Lieder von Reinhard Mey

"Sie werden heute Abend kein Best-of von Reinhard Mey hören, das wäre zu einfach, denn bei seinen etwa 600 Liedern, die er geschrieben hat, gibt es auch viele weniger bekannte, die einfach auch mal gespielt werden müssen", erläuterte Eichner die Zusammenstellung seines Programms. Er kündigte eine Mischung aus alten und neuen, traurigen, kritischen und liebevollen Liedern an.

Für die Zuhörer war es ein Gefühl von über den Wolken, den Liedern aus über vier Jahrzehnten des alten Geschichtenerzählers Reinhard Mey zu lauschen. Darin besingt er die Unzulänglichkeiten des Alltags, die Probleme bei der Erziehung seiner Sprösslinge, Liebesgeschichten, Lieder über das Fliegen, den Tod, Satirisches, Humorvolles. Meys Texte und Lieder sind mitten aus dem Leben gegriffen, lassen bei den Zuhörern lebendige Bilder im Kopf entstehen.

In "Freundliche Gesichter" erzählt er von den schwierigen Anfängen und den Rückschlägen der Künstler, wenn sie einen Plattenvertrag bekommen möchten. Nach einem erneut erfolglosen Anlauf schöpfen sie dann abends bei ihrem Publikum in einem winzigen, aber vollen Saal wieder Mut, weil diese Menschen an ihn glauben und ihr Beifall ihnen die Kraft gibt, es immer weiter zu probieren. Er hinterfragt den Wahrheitsgehalt von Traueranzeigen, nach denen nur gute Menschen sterben, von denen einige in Wirklichkeit aber "schlimme Stinkefinger" waren. "Da stehen Lügen und Intrigen, dass die Sargbretter sich biegen." Einen ehrlicheren Textvorschlag machte er sehr zum Amüsement des Publikums deshalb in dem Lied "Das wahre Leben".

Mey-Klassiker und Überraschungsgast

Natürlich waren auch die bekannteren Lieder dabei, das Lied von der Diplomatenjagd, wie es bei Hempels unterm Bett aussieht, den Schwierigkeiten mit dem Antragsformular, dem Gärtner, der immer der Mörder ist, oder von seiner Musik, die noch von Hand gemacht wird.

Highlights waren sicherlich die beiden Songs, die Eichner gemeinsam mit dem Chef der Zehntscheuer, Mike Bauersachs, auf ihren Gitarren spielten. Zum Abschied das zweite Lied "Gute Nacht Freunde", bei dem das Publikum mit einstimmte und auch mal alleine singen durfte.

Eichner besitzt ein ähnliches Einfühlungsvermögen und die persönliche Ausstrahlung wie das Original. Da er zudem in der gleichen Tonlage singt, kommt er dem Original recht nahe. Und so kamen die Fans der Musik von Reinhard Mey an diesem Abend voll auf ihre Kosten. Das übliche Prozedere mit dem Auf und Ab von der Bühne bei den Zugaben wollte er sich sparen. "Ich spiele wie Reinhard Mey drei Zugaben, aber nur, wenn ihr das wollt". Der aufbrausende Applaus war die eindeutige Antwort. hjf

hjf