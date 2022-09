Was Menschen im Kreis Miltenberg anlässlich des »Tags der Demokratie« durch den Kopf geht

Umfrage zum Thema Corona-Pandemie

Miltenberg 20.09.2022 - 10:28 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mauscheleien und dubiose Deals untergraben das Vertrauen in Politik und Demokratie. Immer weniger Menschen scheinen davon überzeugt zu sein, dass sie durch Wahlen Einfluss nehmen können.

Gerade die Corona-Krise spaltet die Menschen, wobei sich beide »Lager« unversöhnlich gegenüberzustehen scheinen. Kritiker der Corona-Politik beklagen einen Abbau der Demokratie. Dabei heben sie auf Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit ab.

»Wirklich jede und jeder darf alles sagen und öffentlich vertreten«

Ansgar Stich, Leiter des Miltenberger Gymnasiums, kann darüber nur den Kopf schütteln: »Die, die da schreien, sie lebten in einer Corona-Diktatur, dürften das in einer echten Diktatur nie sagen.« So viel Wahrnehmung von Grundrechten wie aktuell habe es in der Geschichte der Bundesrepublik nie gegeben: »Wirklich jede und jeder darf alles sagen und öffentlich vertreten.«

Mag es kleinere Problemchen geben: »Doch gerade die Pandemie ist eher ein gutes Beispiel dafür, dass die Grundrechtelage in Deutschland passt.« Zu denken allerdings gibt Stich, dass die Wahlbeteiligung sinkt. So gingen in Nordrhein-Westfalen zuletzt nur noch gut die Hälfte der Menschen zur Urne. 45,5 Prozent verweigerten die Stimmabgabe. Dass so viele Menschen inzwischen glauben, sie könnten durch Wahlen keinen Einfluss mehr auf die Politik nehmen, mag, so der Pädagoge, an dem Glauben liegen: »Die da oben stecken alle unter einer Decke.«

»Die Politik ist in einer Blase«

Etliche Menschen sind gerade dabei, ihre Kosten noch einmal durchzurechnen: Werden sie es angesichts von Inflation und Energiepreisexplosion schaffen, halbwegs gut durch die nächsten Monate zu kommen? Andrea Schreck aus Sulzbach kriegt dies hautnah mit. Die 55-Jährige ist vielfach engagiert. 2017 trat sie in die SPD ein. Seit langem engagiert sie sich kirchlich. Außerdem sitzt Schreck dem Sulzbacher Seniorenbeirat vor. Die Katholikin kennt eine Menge Menschen. Und sie ist aufgrund ihrer kommunikativen Art mit vielen Menschen intensiv in Kontakt. Dadurch sind ihr die Ängste und Sorgen ihrer Mitbürger vertraut.

Im Gespräch wird schnell klar, dass Schreck weder erzkatholisch noch unkritisch gegenüber ihrer eigenen Partei eingestellt ist. Im Gegenteil: Die gelernte Krankenschwester beobachtet scharf, was um sie herum passiert. Und sie erlaubt sich ihre eigenen Gedanken. »Die Politik ist in einer Blase drin, man hat die Menschen aus den Augen verloren«, konstatiert sie. Die verarmten auf erschreckende Weise.

Von Lebensmittelhändlern erfuhr Schreck, dass diese inzwischen ein Auge zudrücken, wenn arme Senioren etwas Obst klauen. Außerdem weiß sie um alte Menschen, die das »Essen auf Rädern« reduzierten: Von drei Menüs lebten sie nun eine ganze Woche. Gerade, weil sie ein glühender Fan der Demokratie ist, bereiten ihr diese Entwicklungen große Sorgen.

»Bei uns kann sich jeder von Anfang an demokratisch beteiligen«

Ein Demokratie-Fan ist auch Steffen Gollas, KjG-Mitglied, Gruppen- und Pfarrleiter von Mömlingen. Der 26-jährige Informationselektroniker lernte bei dem katholischen Jugendverband schon als Kind, seine Meinung zu äußern: »Bei uns kann sich jeder von Anfang an demokratisch beteiligen.« In puncto »Meinungsfreiheit« schließt er sich inhaltlich der Ansicht von Ansgar Stich an: »Wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, haben wir sehr viel Meinungsfreiheit.«

Mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung im Alltag klarzukommen, gestaltet sich allerdings oft schwieriger als gedacht. Gollas bekommt das an seinem Arbeitsplatz mit: »Ein Kollege hat eine sehr spezielle Meinung zu Corona, er ist auch auf allen Demos.« So behaupte er, das Virus sei harmlos: »Es sei wie eine normale Grippe.« Gollas glaubt, dass die Ansichten des Kollegen »auf unseriösen Quellen« beruhen. Ihn vom Gegenteil zu überzeugen, sei nicht möglich: »So lasse ich ihm seine Meinung.« Er habe in der Demokratie nun einmal ein Recht darauf.

"Wir haben verlernt, einander bei alternativen Meinungen zuzuhören"

Auch nach Ansicht von Andreas Rinner machen Kritiker von Corona-Maßnahmen äußerst hypothetische Aussagen zur Pandemie. »Ich habe schon mehrmals versucht, mit diesen Leuten zu reden, aber das ist Zeitverschwendung«, sagt das Mitglied der Bürgerinitiative »Zukunft Mönchberg«. Das findet der Wirtschaftsinformatiker bitter. Denn eigentlich ist er davon überzeugt, dass in einer Demokratie alle Probleme möglichst breit diskutiert werden sollten. Rinner beklagt auch generell eine Verengung des Meinungskorridors. »Wir haben verlernt, breit zu denken und einander bei alternativen Meinungen zuzuhören, das sehe ich durchaus als Gefahr für die Demokratie.«

Er wäre für die Implementierung eines ganz neuen politischen Systems, meint Hans-Joachim Seidel. Der Miltenberger ist von seiner Grundausbildung her Ökonom, er leitete einst eine Waldorfschule und arbeitet heute als Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Wie es den Menschen geht, bekommt er durch seine Klienten und Patienten hautnah mit. Viele Bürger, sagt er, seien bitter enttäuscht, dass Politiker das, was sie vor Wahlen versprechen, häufig nicht einhalten. Wenn es nach ihm ginge, müsste jeder Politiker nach einem Jahr einen Rechenschaftsbericht ablegen. Fällt der allzu negativ aus, müsste eine Abwahl möglich sein.

Auf der Jagd nach Macht

Die Parteien sieht Seidel in erster Linie auf der Jagd nach Macht. Politiker, meint er, sollten ausnahmslos persönlich und direkt gewählt werden. Um die Demokratie macht sich der Coach inzwischen große Sorgen. Anders als Ansgar Stich, Steffen Gollas und Andreas Rinner lässt er sich bei seinen Therapie- und Coaching-Gesprächen tief in die Gedankenwelt von Kritikern der Corona-Politik ein. Vieles, meint er, sei nachvollziehbar. Sehr erschreckend ist für ihn, dass es Wissenschaftler gibt, die aufgrund kritischer Äußerungen rund um Corona massivste Konsequenzen in Kauf nehmen mussten. Für Seidel ist es um die Meinungsfreiheit nicht mehr allzu gut bestellt.

Während man sich öffentlich zum Teil um des Kaisers Bart streitet, Stichwort: Winnetou, fallen Seidel zufolge essenziellste Themen unter den Tisch. Seidel zum Beispiel treibt die Frage um, woher denn das Corona-Virus, das millionenfach Tod und Leid über die Menschheit gebracht hat, tatsächlich stammt. Stundenlang las er hierzu wissenschaftliche Expertisen. Für ihn verdichten sich die Hinweise, dass das Virus künstlich erzeugt worden sein könnte. Darüber, fordert er, müsste in einer Demokratie unbedingt gesprochen werden. Denn sollte dies so sein, wäre es ja jederzeit wieder möglich, ein Virus künstlich zu erzeugen - und ungeahntes Leid über die Menschheit zu bringen.

PAT CHRIST

Stichwort: Demokratie Bei einer Umfrage zur Zufriedenheit mit der Demokratie im Winter 2021/2022 gaben nur noch rund 21 Prozent der Befragten an, "sehr zufrieden" mit der Demokratie zu sein. Fast ein Viertel der Wahlberechtigten verzichtete bei der letzten Bundestagswahl auf den Gang zur Urne. Bei einer im April veröffentlichten Umfrage des Allensbach-Instituts gaben 31 Prozent der Befragten an, in einer "Scheindemokratie" zu leben. pat