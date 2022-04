Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stauwarner bei Obernburg wird montiert

B 469: Sperrung und Umleitung am Samstag

Obernburg 20.04.2022 - 18:35 Uhr < 1 Min.

Die Montage der Warnanlage hatte das Staatliche Bauamt Aschaffenburg bereits für Mitte Dezember vergangenen Jahres angekündigt, dann aber wegen Lieferschwierigkeiten verschieben müssen. Die Bauarbeiten zur Erneuerung des offenporigen Asphaltbelags auf der B 469 im Bereich der Stadt Obernburg wurden Mitte Dezember 2021 erfolgreich abgeschlossen. Gleichzeitig sollte auch die Stauwarnmeldeanlage installiert werden.

LED-Anzeige

Bei den vorgesehenen Wechselverkehrszeichen handelt es sich um LED-Anzeigen mit elektronischen Steuerungseinrichtungen zur Anzeige einer Staugefahr und zur Anzeige von Verkehrszeichen. Dadurch kann die vorhandene Blechbeschilderung teilweise demontiert werden. Zwischen der Araltankstelle und der Anschlussstelle Obernburg-Mitte gilt dann dauerhaft eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer - aufgrund einer Unfallhäufung, wie das Bauamt schreibt.

Bei Bedarf wird die Geschwindigkeit dann auf Tempo 80 reduziert sowie eine Stauwarnung angezeigt. Während der Montagearbeiten wird der Verkehr an der Anschlussstelle Obernburg-Nord ausgeleitet und auf der Kreisstraße Mil 38 durch die Stadt Obernburg geführt. An der Anschlussstelle Obernburg-Mitte (Mainbrücke) kann wieder auf die B 469 in Richtung Miltenberg aufgefahren werden.

Sollten die Arbeiten am Samstag nicht abgeschlossen werden können, werden sie am Sonntag, 24. April, zwischen 8 und 15 Uhr fortgesetzt. Sperrung und Umleitung durch die Stadt wären dann identisch wie am Samstag.

