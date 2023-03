Statt Defizit 63.000 Euro Plus im Schneeberger Gemeindewald

Rat genehmigt einmütig Forstbetriebsplanung für 2023

Schneeberg 16.03.2023 - 12:28 Uhr 1 Min.

Der Gewinn im Vorjahr ist laut Forsttechniker Oswin Loster aufgrund höherer Zuschüsse, Entschädigungen für den Waldbrand und Einsparungen bei den Ausgaben zustande gekommen. Er und Forstrat Benedikt Speicher stellten die Zahlenwerke vor.

Geplant war 2022 laut Loster ein Einschlag von 5000 Festmetern (FM) Holz, realisiert wurden 5111 FM, davon stammen zwei Drittel aus Schneebruch im April. Die Aufarbeitung des Schadholzes dauerte bis in den Herbst und war aufgrund der Steillagen sehr aufwendig und damit recht teuer gewesen. Bis heute müssten noch kleinere Schadflächen aufgeräumt werden, so der Forsttechniker.

Mehr Nachfrage nach Brennholz

Die Nachfrage nach Brennholz steige merklich. »In diesem Jahr werden wir zum ersten Mal über die 400 Festmeter kommen«, so Loster. Sollte dieser Trend anhalten, müssten die Regelungen in den kommenden Jahren überdacht werden, um den Bedarf langfristig decken zu können.

Im vergangenen Jahr habe sich der Borkenkäfer erst im August gezeigt. Mit der noch andauernden Aufarbeitung habe die Kommune jetzt schon 1500 Festmeter an Käferholz, so Loster. Benedikt Speicher merkte an, der Borkenkäfer werde die Gemeinde sicherlich auch dieses Jahr beschäftigen. Beim geplanten Einschlag von 5135 FM seien heuer 2200 FM an Käferholz angesetzt. Weitere 1390 FM entfallen auf Kiefer, 540 auf Buche, 495 auf Nadelholz, 250 auf Fichte, 60 auf Lärche und 180 auf nicht verwertbares Holz.

Insgesamt soll der Gemeindewald 214.500 Euro einbringen. Dem gegenüber stehen geplante Ausgaben von 184.500 Euro unter anderem für den Wegeunterhalt (25.000 Euro), für Pflanzungen und Verbissschutz (je 8000 Euro), Kulturpflege (2500 Euro) und Borkenkäferbekämpfung (2000 Euro). Unterm Strich bleibt ein geplanter Gewinn von 30.000 Euro.

Borkenkäfer und Brandgefahr

Als Schwerpunkte für 2023 im Schneeberger Forst nannte Speicher die Borkenkäferkontrolle, Pflanzung und Erhalt klimastabiler Baumarten vor allem auf den Schadflächen. Hierzu wünschte sich der Forstrat einen gemeinsamen Außentermin mit dem Gemeinderat im Sommer, um sich die Lage vor Ort in den Steilhängen anzuschauen und gemeinsam die Möglichkeiten zu diskutieren.

Als Zweites sei ihm das Thema Waldbrand mit der Zugänglichkeit der Waldwege für Einsatzfahrzeuge und der wichtigen Alarmierungskette wichtig, fügte Speicher an. Loster ergänzte abschließend, dass er bereits seit Jahren dabei sei, die Wege zu verbessern und Ringschlüsse herzustellen, damit die Feuerwehr zum Wasserholen im Kreis fahren kann.

