Startschuss für Leidersbacher Seniorenzentrum

Spatenstich vollzogen - Platz für 73 zu pflegende Personen

Symbolischer Spatenstich für das Seniorenzentrum in Leidersbach (von links): Klaus Baier von der Betreiberfirma Geras, Landrat Jens Marco Scherf, Bürgermeister Michael Schüßler, Bauträger Udo Schwetlick und Projektentwickler Reinhold Schork.

Bei geschätzten Gesamtkosten von 10,5 Millionen Euro wird das Objekt ab 2022 73 zu pflegende Personen beherbergen können und nahezu ebensovielen Menschen Arbeit bieten.

Reibungslos und zügig

Der Bauträger bedankte sich in seinen einleitenden Worten für den bisher reibungslosen und zügigen Verlauf im Umgang mit Behörden und Firmen. Besonders freue ihn, dass er mit der Familie Beier von der Firma Geras ein Familienunternehmen als Betreuer gefunden habe, die dann auch tatsächlich aktiv vor Ort tätig sein würden. Geplant sei neben 73 Einzelzimmern für 73 Senioren auch eine Cafeteria, die für die Öffentlichkeit zugänglich sei, wodurch man auch den Kontakt zur Bevölkerung ermöglichen wolle.

Aus Erfahrungen mit anderen ähnlichen Projekten, die er abgeschlossen habe, könne er versprechen, dass das Heim in sechs bis sieben Monaten bezugsfertig sei.

Bürgermeister Michael Schüßler erwähnte in seiner Ansprache, wie Herr Schwetlick vor zweieinhalb Jahren bei ihm wegen des Projektes vorgesprochen habe. Damals habe man ihm nicht glauben wollen. Deswegen freue es ihn nun umso mehr, dass mit der Planung alles geklappt habe und dass man sogar schon mit der Familie Baier ein Familienunternehmen als Betreiber gefunden habe. Alles in allem sei dies ein guter Tag für Leidersbach, so der Bürgermeister.

In heimischer Umgebung

Landrat Jens Marco Scherf bedankte sich bei dem »Macher« Schwetlick für ein »wunderbares« Projekt. Hier hätten sich verlässliche Partner getroffen und Knackpunkte besprochen, so dass alles gut gelaufen sei. Leidersbach könne mit dem Projekt seinen Senioren einen Platz in heimischer Umgebung bieten.

Nach den Ansprachen wurde der symbolische Spatenstich vollzogen und Udo Schwetlick wies schon mal mit einem Augenzwinkern auf das Richtfest im Oktober hin, wobei ihm angesichts der bereits begonnenen regen Bautätigkeiten niemand widersprechen wollte.

zaj

Zahlen und Fakten: Seniorenresidenz Leidersbach • Lage: Plantagenweg 1 (oberhalb der Volksschule) • Bauträger: Firma Schwetlick • Betreiber, Pflegedienstleister: Firma Geras • Kostenvolumen: Circa 10,5 Millionen Euro • Geplante Bezugsfertigkeit: Anfang 2022 • Platz: 73 zu pflegende Personen in 73 Einzelzimmern • etwa ebensoviele Arbeitsplätze • geplant außerdem: eine für die Allgemeinheit zugängliche Cafeteria ()