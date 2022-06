Startschuss für Kinderkrippe in Kleinwallstadt

Gebäude für drei Gruppen entsteht am Pfarrer-Söller-Platz

Kleinwallstadt Freitag, 10.06.2022 - 15:46 Uhr

Mit dem sym­bo­li­schen ers­ten Spa­ten­stich hat am Don­ners­tag of­fi­zi­ell die Bau­maß­nah­me für die neue Kin­derkrip­pe in Klein­wall­stadt be­gon­nen. Mit Bau­kos­ten in Höhe von 2,4 Mil­lio­nen Eu­ro bei För­der­mit­teln in Höhe von 860.000 Eu­ro wird ge­rech­net. Die zu­sätz­lich in Aus­sicht ge­s­tell­ten Mit­tel in Höhe von 520.000 Eu­ro aus ei­nem Son­de­rin­ves­ti­ti­on­s­pro­gramm wur­den auf­grund lee­rer För­der­töp­fe nicht be­wil­ligt.